غلق عرضى لشارع الأهرام وتقاطعه مع شارع قرة بن شريك لمدة 3 أيام

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة غلق عرضى لشارع الأهرام بالاتجاهين وتقاطعه مع شارعى الفاتح وقرة بن شريك بمحيط منطقة مستشفى الرمد، لمدة 3 أيام، بسبب استمرار أعمال الحفر فى مشروع مترو الانفاق أعلى وبجوار الرصيف بشارع الأهرام.

وتنفذ الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع أعمال نقل المرافق (غاز طبيعى) بشارع الأهرام والمتعارضة مع مسار مشروع المترو الجديد.

واضطرت الإدارة العامة لمرور الجيزة لإجراء غلق جزئى (عرضى) بشارع الأهرام وتقاطعه مع شارع قرة بن شريك فى الإتجاهين أمام مستشفى الرمد لمدة 3 أيام إعتباراً من غدِ الجمعة 3 يناير وحتى صباح الأحد 5 يناير على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة الـ 12 صباحاً وحتى الساعة الـ 5 صباحاً فقط يوميا، خلال مدة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية، مع مراقبة شارع الهرم، والشوارع المحيطة به بكاميرات المراقبة المنتشرة بالمنطقة منعا لظهور اى زحام مرورى أمام حركة السيارات.

وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لإجراء بعض التحويلات المرورية ، وذلك بمناسبة القيام بأعمال نقل المرافق (غاز طبيعى) والمتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع .

يذكر أنه تجرى عمليات توسعة وتطوير لعدد من الشوارع الجانبية والرئيسية والرابطة بين منطقتى الهرم وفيصل، لإنشاء محطات مترو الخط الرابع لمترو الأنفاق الـ 13 محطة، مع إجراء تحويلات مرورية بشارع الهرم خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال الإصلاحات والتوسعة للشوارع.

وتكون أعمال من محطة حي الأشجار مرورا بالطريق الدائري ونزولا إلى ميدان الرماية وشارع الهرم حتى نهايته ليصل إلى محطة الجيزة للربط مع الخط الثاني، ثم يمر عبر النيل، ليصل مدينة الفسطاط ويتم الربط مع الخط الأول عند محطة الملك الصالح، والمرحلة الأولى تضم 17 محطة، منها 11 محطة بشارع الهرم.