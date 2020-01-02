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عمدة لندن يتعهد بمنح الانتقالات المجانية لمرافقى ذوى الاحتياجات فى لندن

الخميس، 02 يناير 2020 02:56 م
عمدة لندن يتعهد بمنح الانتقالات المجانية لمرافقى ذوى الاحتياجات فى لندن صادق خان
لندن (أ ش أ)

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تعهد عمدة لندن صادق خان اليوم الخميس، بمنح أى شخص يرافق الأشخاص ذوى الإعاقة السفر المجانى على وسائل النقل فى المدينة، وذلك مع قرب تطلعه لولاية ثانية ،وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني أن التعهدات جاءت في اليوم نفسه الذي تأثر ركاب السكك الحديدية على المستوى الوطني بزيادة أجرة النقل السنوية بنسبة بلغت 2.7% ، ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أنه يبدو أكثر شعبية من أقرب منافسيه مرشح حزب المحافظين شون بيلي، فقد تعرض خان لانتقادات على مدى الأشهر الـ 12 الماضية بسبب ارتفاع معدلات الجريمة في العاصمة.


ورشح حزب المحافظين في لندن شون بيلى، مستشار رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، عمدةً جديدًا فى انتخابات عام 2020، في مواجهة صادق خان المتهم بالفشل في الحد من معدل الجريمة فى العاصمة البريطانية.


واقترح بيلي استخدام الذكاء الاصطناعى على غرار مدينة نيويورك لمكافحة الجريمة، متعهدًا بتقليص الجهاز الإداري البيروقراطي في بلدية العاصمة لتحرير المزيد من الموارد المالية وإنفاقها على الأمن كما من المقرر أن تكون قضية السكن فى العاصمة البريطانية من القضايا المهمة في الحملة الانتخابية لعمدة لندن المقبل، وكذلك توفير مزيد من الأراضي لبناء المساكن .


وأضافت الصحفية البريطانية أنه بحسب استطلاع رأى بريطانى أجرى من جانب كلية الملكة مارى فى لندن فى الخريف الماضي حصل خان على تأييد بنسبة 45% فيما حصل بيلى على 23% .

يذكر أن  صادق خان، عمدة لندن، دعا رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إلى العمل لإنهاء معاناة المشردين ومن لا مأوى لهم فى بريطانيا، مشيرًا إلى أن قضاء ما يقرب من 100 شخص ليلة عيد الميلاد فى شوارع المدينة بلا منزل يؤكد أن المجتمع يمثل "خيبة أمل" لمن لا مأوى لهم، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة جارديان البريطانية، اليوم الأربعاء.

وبحسب تقرير الجارديان، ارتفعت أعداد المشردين بأكثر من الضعف فى جميع أنحاء إنجلترا وويلز خلال العشر سنوات الماضية وهناك قلق عام متزايد من الظاهرة، حيث فتحت الكنائس والمكتبات والمبانى العامة أبوابها لاستقبال المشردين ليلة عيد الميلاد وتوفير عشاء لهم.


لندن

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بريطانيا

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