علماء يكتشفون بروتين فى المخ يتنبأ بالزهايمر ويضعهم على بداية خط العلاج

كتب بيتر إبراهيم

تشير دراسة جديدة أجراها علماء في مركز سان فرانسيسكو للذاكرة والشيخوخة إلى أن التصوير الدماغي بالرنين المغناطيسي لـ "التشابك" لبروتين "تاو" يتنبأ بشكل موثوق بموقع ضمور الدماغ المستقبلي لدى مرضى الزهايمر قبل عام أو أكثر مقدمًا.

وفي المقابل تبين أن موقع ألواح "الأميلويد" التي كانت محور أبحاث الزهايمر وتطوير العقاقير على مدى عقود، ليس له فائدة تذكر في التنبؤ بمدى تكاثر الضرر مع تقدم المرض.

تدعم النتائج التي نشرت في عدد يناير 2020 في مجلة Science Science Translational Medicine ، اعتراف الباحثين المتزايد بأن بروتين "تاو" يدفع تدهور الدماغ في مرض الزهايمر بشكل مباشر أكثر من بروتين الأميلويد.

وقال اختصاصي الأعصاب جيل رابينوفيتشي، دكتوراه في الطب، والمتميز في أبحاث الذاكرة والشيخوخة: "كانت المباراة بين انتشار بروتين "تاو" وما حدث للدماغ في العام التالي مذهلة للغاية".

وقد ناقش باحثو الزهايمر منذ فترة طويلة الأهمية النسبية للوحات الأميلويد والتشابك - وبذلوا جهودا متعددة رفيعة المستوى لإبطاء مرض الزهايمر بالعقاقير التي تستهدف الأميلويد، وكل ذلك بنتائج مخيبة للآمال أو مختلطة.

وينظر العديد من الباحثين الآن في نظرة ثانية على بروتين "تاو" ، الذي تم رفضه ذات مرة على أنه "علامة مميزة" تشير إلى موت الخلايا، ويتحرى ما إذا كان تاو في الواقع محركًا حيويًا مهمًا للمرض.

وعلى عكس الأميلويد، الذي يتراكم على نطاق واسع في جميع أنحاء الدماغ، وأحيانًا حتى في الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض، كشفت عمليات تشريح مرضى الزهايمر أن "تاو" يتركز بدقة حيث تكون ضمور الدماغ أشد، وفي المواقع التي تساعد على تفسير الاختلافات في أعراض المرضى (في المناطق المتعلقة باللغة مقابل المناطق المتعلقة بالذاكرة، على سبيل المثال).

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