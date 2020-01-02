عاطلان يكشفان تفاصيل التفاوض مع أصحاب 8 سيارات سرقاها بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم القبض عليهما لاتهامهما بسرقة 8 سيارات بالجيزة، بأنهما تخصصا في سرقة السيارات الفارهة من الشوارع العامة، وإعادتها لمالكيها مقابل الحصول على فدية، حيث يتواصلان معهم بعد تفتيش السيارة المسروقة والعثور على أي أرقام هاتفية خاصة بمالك السيارة، ثم الاتصال به وعرض دفع فدية مقابل إعادة السيارة.

وأضاف المتهمان أنهما يستخدمان المفاتيح المصطنعة في فتح السيارات وتوصيل الأسلاك لسرقتها، وتخزينها لحين إعادتها لمالكيها أو بيعها، وذكرا أنهما أعادا 6 سيارات لأصحابها بعد الحصول على فدية، وتقسيمهما حصيلة السرقات بينهما وإنفاقها، كما أرشدا عن سيارتين مسروقتين كانا يستعدان للتفاوض مع مالكيها.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين بعد أن توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطلين في سرقة عدد من السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" مُتخذين من دوائر أقسام شرطة "أول وثان أكتوبر، بولاق الدكرور، الدقى" مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما 8 حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط سيارتين من ضمن السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وأضافا بقيامهما بإعادة باقي السيارات المستولى عليها لمالكيها عقب التحصل منهم على مبالغ مالية قاما بإنفاقها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة للتحقيق.