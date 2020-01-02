ضبط 635 مخالفة مرورية متنوعة و546 هاربا من أحكام بأسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية، نجحت خلالها فى ضبط عدة قضايا، ونظمت مديرية أمن أسوان اليوم، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن تحرير نحو 635 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط سيارتين ودراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات.

وتضمنت الجهود التى شنها إدارة المرور تحرير 139 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفورى فى 77 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 84 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 210 مخالفات متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية، والحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفى مجال ضبط قضايا المسطحات المائية تم تحرير ثلاثة محاضر ضد المخالفين لقانون حماية النيل و محاضر ضد المخالفين لقانون الرى والصرف لقانون الملاحة النهرية .

من ناحية أخرى وفى مجال تنفيذ الأحكام شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان .

وأسفرت الجهود عن ضبط 546 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 86 هارباً من جنح الحبس الجزئى، وضبط 16 هاربا من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 284 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 158 محكوما عليهم فى جنح المخالفات كما تم ضبط 2 محكوم عليهم، فى قضايا أحكام جنايات تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 22 قضية تموينية و6 قضايا مخالفات المخابز البلدية و2 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى سجائر وكروت شحن و7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية

وقضية سلع مجهولة المصدر، و2 قضية استخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها.