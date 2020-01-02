صور.. وزيرة الصحة تتابع التطوير بأقسام مستشفى الأقصر العام

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، جولاتها بتفقد أعمال تطوير وتجديد أقسام مستشفى الأقصر العام، واستمعت لشرح وافٍ حول أعمال التطوير لخدمة منظومة التأمين الصحي الشامل بصورة أفضل، وذلك من الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى.

كما تفقدت أعمال التجديدات داخل وحدة طب الأسرة بمنطقة نجع الشيخ موسى بالكرنك، وأكدت وزيرة الصحة خلال متابعة تطوير مستشفى الأقصر العام ضرورة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن لخدمة المشروع الجديد.

جدير بالذكر أنه قدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ظهر اليوم الخميس، شرحًا وافيًا لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى لقاء شعبى بأهالى قرى الأقصر، وذلك خلال جولاتها التى استمرت 6 ساعات فى مدن المحافظة المختلفة، تفقدت خلالها 4 مستشفيات و7 وحدات صحية فى مدن إسنا وأرمنت والقرنة والبياضية، وذلك لمتابعة تجهيزاتها خلال الفترة المقبلة مع قرب بدء منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك برفقه وفد من وزارة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ورؤساء المدن وقيادات مديرية الشئون الصحية بالأقصر.

ويُذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء»، وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الماضى، حيث تبنت الوزارة استراتيجية جديدة ومختلفة عما تم اتباعه أثناء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد.

حيث يتم العمل بالتوازى على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى فى الوقت ذاته بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، بهدف الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلى توعية المواطن بالخدمة الصحية الجديدة التى سيحصل عليها.

واصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، جوالاتها بتفقد أعمال تطوير وتجديد طوارئ مستشفى الأقصر الدولى، واستمعت لشرح وافي حول أعمال التطوير لخدمة منظومة التأمين الصحي الشامل بصورة أفضل.

واكدت وزيرة الصحة خلال متابعة تطوير مستشفى الأقصر الدولي علي ضرورة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن لخدمة المشروع الجديد، والتقطت الصور السيفي مع عدد من أطباء المستشفى.