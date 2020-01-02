سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 02:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. محتجون يحرقون صور رئيس الوزراء الهندى احتجاجا على قانون الجنسية الجديد

الخميس، 02 يناير 2020 07:00 م
صور.. محتجون يحرقون صور رئيس الوزراء الهندى احتجاجا على قانون الجنسية الجديد احتجاجات الهند
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمرت الإحتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد فى الهند، بعدة ولايات سواء فى نيودلهى أو كولكاتا وغيرها، رافضيين ممارسات الشرطة التى وصفوها بالقمعية لمواجهة التظاهرات ضد التمييز فى القانون الجديد الذى يتيح للمهاجرين غير المسلمين فقط الحصول على الجنسية الهندية، وكانت الإحتجاجات خرجت إلى الشوارع فى جميع أنحاء الهند رفضا للقواعد الجديدة التى تم إقرارها الأسبوع الماضى، على الرغم من الحظر المفروض على التجمعات العامة فى مختلف المناطق المعمول بها الآن.

وقام المحتجون بإحراق صوررئيس الوزارء الهندى ناريندا مودى خلال التظاهرات منددة بالقانون الجديد،ومنذ إقرار القانون فى مجلسى البرلمان الأسبوع الماضى، اكتسحت المظاهرات حرم الجامعات فى 9 ولايات على الأقل.

احتجاجات الهند
احتجاجات الهند

 

احتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد
احتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد

 

الحركة الاحتجاجية فى الهند
الحركة الاحتجاجية فى الهند

 

جانب من الاحتجاجات فى الهند
جانب من الاحتجاجات فى الهند

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

حرق صورة رئيس وزراء الهند
حرق صورة رئيس وزراء الهند

 

محتجون يحملون صور رئيس الوزراء الهندى
محتجون يحملون صور رئيس الوزراء الهندى

 

مسيرة بالشعلات المضيئة
مسيرة بالشعلات المضيئة

 


احتجاجات

الهند

ناريندا مودى

نيودلهى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عرض استثنائى.. ذروة شهب الرباعيات تزين سماء مصر والوطن العربى اليوم

عرض استثنائى.. ذروة شهب الرباعيات تزين سماء مصر والوطن العربى اليوم

7 معلومات عن الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء وأهميتها لمواجهة سرقة التيار

7 معلومات عن الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء وأهميتها لمواجهة سرقة التيار

ليفربول يحقق إنجازا فريدا بمرور 365 يوما بدون هزيمة تحت قيادة كلوب

ليفربول يحقق إنجازا فريدا بمرور 365 يوما بدون هزيمة تحت قيادة كلوب

قائد بالجيش الليبى: دخلنا المعركة وسنقف ضد أى محاولة لتدخل تركى على أراضينا

قائد بالجيش الليبى: دخلنا المعركة وسنقف ضد أى محاولة لتدخل تركى على أراضينا

تعرف على أهداف الهيئة القومية للوثائق والمخطوطات فى القانون الجديد

تعرف على أهداف الهيئة القومية للوثائق والمخطوطات فى القانون الجديد

المرور تجرى تحويلات بمحور صلاح سالم بسبب أعمال كهرباء فى محطة مترو

المرور تجرى تحويلات بمحور صلاح سالم بسبب أعمال كهرباء فى محطة مترو

قمر التربيع الأول يزين قبة السماء الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

قمر التربيع الأول يزين قبة السماء الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الصحف المصرية: مصر تدين إرسال قوات تركية إلى ليبيا.. نواب: البرلمان يدعم قرارات السيسى بشأن الأوضاع في ليبيا.. والنواب الليبى يطالب بتفعيل" الدفاع العربى المشترك"

الصحف المصرية: مصر تدين إرسال قوات تركية إلى ليبيا.. نواب: البرلمان يدعم قرارات السيسى بشأن الأوضاع في ليبيا.. والنواب الليبى يطالب بتفعيل" الدفاع العربى المشترك"

رسميا.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تثبيت أسعار البنزين

رسميا.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تثبيت أسعار البنزين

الرئيس السيسى يرأس اجتماع مجلس الأمن القومى لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكرى الخارجى.. وتحديد مجموعة من الإجراءات للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى

الرئيس السيسى يرأس اجتماع مجلس الأمن القومى لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكرى الخارجى.. وتحديد مجموعة من الإجراءات للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى

موجز6.. مصر تحذر من تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتدين موافقة برلمان أنقرة على إرسال قوات

موجز6.. مصر تحذر من تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتدين موافقة برلمان أنقرة على إرسال قوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة