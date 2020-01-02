صور.. محتجون يحرقون صور رئيس الوزراء الهندى احتجاجا على قانون الجنسية الجديد

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

استمرت الإحتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد فى الهند، بعدة ولايات سواء فى نيودلهى أو كولكاتا وغيرها، رافضيين ممارسات الشرطة التى وصفوها بالقمعية لمواجهة التظاهرات ضد التمييز فى القانون الجديد الذى يتيح للمهاجرين غير المسلمين فقط الحصول على الجنسية الهندية، وكانت الإحتجاجات خرجت إلى الشوارع فى جميع أنحاء الهند رفضا للقواعد الجديدة التى تم إقرارها الأسبوع الماضى، على الرغم من الحظر المفروض على التجمعات العامة فى مختلف المناطق المعمول بها الآن.

وقام المحتجون بإحراق صوررئيس الوزارء الهندى ناريندا مودى خلال التظاهرات منددة بالقانون الجديد،ومنذ إقرار القانون فى مجلسى البرلمان الأسبوع الماضى، اكتسحت المظاهرات حرم الجامعات فى 9 ولايات على الأقل.



احتجاجات الهند



احتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد



الحركة الاحتجاجية فى الهند



جانب من الاحتجاجات فى الهند



جانب من الاحتجاجات



حرق صورة رئيس وزراء الهند



محتجون يحملون صور رئيس الوزراء الهندى