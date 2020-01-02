شيخ الأزهر يعتمد نظاما تعليميا لأروقة الأزهر لمجابهة الأفكار المتطرفة

اعتمد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ، الأزهر الشريف، السلم التعليمى، بأروقة الأزهر الشريف، وذلك بهدف نشر الفكر الوسطى الصحيح من خلال فتح نوافذ جديدة لتدريس المنهج الأزهرى لتحصين العقول ضد الأفكار الهدامة، فى ضوء مايقوم به الأزهر الشريف من ضبط لغة الخطاب الدينى، وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

يتكون السلم التعليمى الجديد الذى قام على مراجعته أساتذة من كافة التخصصات ليأتى متماشيًا مع مقتضيات التجديد دون العبث بالتراث، من ثلاث مراحل وهي: المرحلة التمهيدية وتهدف إلى الوقوف على مبادئ العلوم الشرعية والعربية، والمرحلة المتوسطة، التى تهدف إلى استكمال وتأصيل لما سبق تعلمه فى المرحلة التمهيدية، وتتكون المرحلة الأولى والثانية من مستويين كل مستوى ستة أشهر يعقبه امتحان شفهى وتحريرى.

فيما تهدف المرحلة الأخيرة وهى المرحلة "التخصصية" إلى التخصص في مجال العقيدة، ومجال الحديث والتفسير، ومجال الفقه وأصوله، ومجال اللغة العربية، على أن يخضع كل مجال لأربع مستويات، تستمر دراسته ستة أشهر.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام لأروقة الجامع الأزهر، إن اعتماد فضيلة الإمام الأكبر لهذا السلم يُعد خطوة هامة من الخطوات التي يقوم بها الأزهر الشريف لمواجهة ومحاربة الأفكار المتطرفة الهدامة، موضحا أن الدراسة بهذا السلم التعليمى الجديد سوف تبدأ في مطلع الشهر القادم، بينما تعمل إدارة الرواق حاليًا على إعداد الجدول التنفيذى، واختيار الأساتذة.