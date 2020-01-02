سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 03:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سلطان عمان يصدق على الميزانية العامة لبلاده

الخميس، 02 يناير 2020 10:03 ص
سلطان عمان يصدق على الميزانية العامة لبلاده السلطان قابوس
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان اليوم (الأربعاء) مرسوما سلطانيا للتصديق على الميزانية العامة لبلاده للسنة المالية 2020 .
وذكر بيان رسمي للحكومة العمانية بثته وكالة الأنباء العمانية اليوم أن المرسوم طالب جميع الوزارات والوحدات الحكومية بتنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.
 
فيما أكد البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة المالية العمانية اليوم أن قيمة إيرادات الميزانية العامة للسلطنة للعام 2020 قدرت بنحو 10.7 مليار ريال عماني (أي حوالي 27.8 مليار دولار أمريكي، حيث أن الريال يوازي 2.6 دولار)، واحتسبت الحكومة سعر النفط على أساس 58 دولارا للبرميل، كما قدرت قيمة الإنفاق العام للدولة بنحو 13.2 مليار ريال عماني (حوالي 34.3 مليار دولار)، أي بارتفاع قدره 2 بالمائة عن الإنفاق المقدر للعام 2019.
 
وأشار بيان الوزارة إلى أن إيرادات الميزانية قد زادت بنسبة 6 % مقارنة بإيراداتها المقدرة للعام الماضي (2019) و لكن في نفس الوقت شهدت ميزانية 2020 عجز يقدر بنحو 2.5 مليار ريال عماني أي بنسبة 8 % من الناتج الإجمالي المحلي للسلطنة.
 
وأكد بيان المالية العمانية على أن تغطية هذا العجز ستتم عن طريق تمويل نحو 80 % -أي مبلغ ملياري ريال عماني- من خلال الاقتراض الخارجي والداخلي ، فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو500 مليون ريال- عن طريق السحب من الاحتياطيات العامة للدولة .
 
يذكر أن حكومة السلطنة قد توقعت في ميزانية 2019 عجزا قدره 2.8 مليار ريال، غير أن بيانات حكومية رسمية أفادت مؤخرا أن السلطنة سجلت عجزا حقيقيا بلغت قيمته 1.9 مليار ريال في الشهور العشرة الأولى من عام 2019.
 
وتتبع حكومة السلطنة خلال السنوات الثلاث الأخيرة سياسة التقشف من خلال تقليص بعض بنود الانفاق ومنها التدريب والابتعاث الخارجي للطلاب وكذلك نفقات الوزارات وغيرها، كما تسعى الحكومة إلى تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال التقليل من مساهمة النفط في الميزانية والتي تقارب نسبة 80 بالمائة، والرفع من مساهمة قطاعات أخرى حددتها وأبرزها السياحة، الثروة السمكية، التعدين، واللوجستيات.

السلطان قابوس

الثروة السمكية

التعدين

اللوجستيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

وزيرة الصحة: الدولة هتشيل الغلابة فى التأمين الصحى واللى معاه هيدفع جزء بسيط

وزيرة الصحة: الدولة هتشيل الغلابة فى التأمين الصحى واللى معاه هيدفع جزء بسيط

شاهد.. الشاشة الرئيسية لتابلت أولى ثانوى بعد تحديثه ودخوله على منصة التعلم

شاهد.. الشاشة الرئيسية لتابلت أولى ثانوى بعد تحديثه ودخوله على منصة التعلم

الطقس غير مستقر.. اعرف توقعات حالة الجو غدا فى عطلة نهاية الأسبوع

الطقس غير مستقر.. اعرف توقعات حالة الجو غدا فى عطلة نهاية الأسبوع

ليفربول يقص شريط مشواره فى 2020 بمواجهة شيفيلد يونايتد بالدورى الإنجليزى.. الريدز لا يعرف الهزيمة فى 50 مباراة على أنفيلد.. اللوائح تمنع الوافد الجديد مينامينو من المشاركة.. ومحمد صلاح يقود التشكيل المتوقع

ليفربول يقص شريط مشواره فى 2020 بمواجهة شيفيلد يونايتد بالدورى الإنجليزى.. الريدز لا يعرف الهزيمة فى 50 مباراة على أنفيلد.. اللوائح تمنع الوافد الجديد مينامينو من المشاركة.. ومحمد صلاح يقود التشكيل المتوقع

شاهد لحظة وفاة مغنى برازيلي بأزمة قلبية على المسرح خلال احتفالات رأس السنة

شاهد لحظة وفاة مغنى برازيلي بأزمة قلبية على المسرح خلال احتفالات رأس السنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة