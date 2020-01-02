جمارك سفاجا تضبط محاولتى تهريب بنادق ضغط هواء وكمية من الأدوية

كتب أحمد مصطفى

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا من ضبط محاولتى تهرب جمركى لعدد من بنادق ضغط الهواء وكمية من الأدوية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودى على الباخرة بوسيدن تم الإشتباه فى مشمول بوليصة الشحن رقم 13 ج بيان جمركي رقم 14965 لسنة 2019 بإسم ن . ه . م تم ضبط 400 عبوة أدوية مدرجة بجداول المخدرات والجميع مخبأ في سخانات وسماعات ضمن طرود الأمتعة الشخصية.

وبلغت التعويضات والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 158 ألفا و910 جنيهات.

وفى المحاولة الثانية وبناء على مذكرة سرية مقدمة من محمود سليمان ومحمود صالح بإدارة الفحص بالأشعة بالإشتباه فى وجود أصناف مخالفة بالكابينة وداخل بالته بحمولة السيارة رقم 8517/ 8942 بوليصة رقم 38 قيادة السائق م . م . ا والمحمل عليها مشمول البيان الجمركي رقم 15078 لسنة 2019 الوارد على العبارة اكسبريس وهو عبارة عن أكياس بلاستيك.

وبتفتيش السيارة تبين وجود 5 بنادق مفككة تعمل بضغط الهواء و14 علبة طلقات رش مخبأة في أماكن مصنعة بالكابينة وداخل بالته من بالتات الرسالة ويصعب الوصول اليها، وبلغت التعويضات الجمركية والرسوم والضرائب المستحقة 175 ألف جنيه .

وتم الضبط بمعرفة عرفات محمد وأحمد ممدوح وأحمد رشدى بإدارة الحركة وأيمن بهاجات ومحمود حمدان بإدارة التعريفة وعمر محمود وعماد أبو الفضل مكافحة التهريب تحت إشراف محمد يحى مدير إدارة تفتيش الركاب وهشام عوض مدير إدارة الحركة .

قرر مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.