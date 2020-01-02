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تعيين هيلارى كلينتون مستشارا لجامعة كوين بايرلندا الشمالية

الخميس، 02 يناير 2020 10:40 م
تعيين هيلارى كلينتون مستشارا لجامعة كوين بايرلندا الشمالية هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة
لندن أ ش أ

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قررت جامعة كوين بأيرلندا الشمالية، تعيين وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون مستشارا للجامعة لمدة خمسة أعوام .

وذكر راديو "صوت أمريكا" فى نشرته باللغة الإنجليزية - اليوم الخميس - أن ستيفن برنتر رئيس مجلس إدارة جامعة كوين فى بلفاست – التى تعتبر واحدة من أقدم الجامعات فى المملكة المتحدة – وصف كلينتون بأنها "واحدة من الشخصيات السياسية التى قدمت اسهامات هامة لأيرلندا الشمالية علاوة على أنها واحدة من زعماء العالم المعترف بهم دوليا ومن أبرز المساندين لجامعة كوين".

وكانت هيلارى كلينتون - المرشحة السابقة فى انتخابات الرئاسة الأمريكية حصلت على الدكتوراه الفخرية من جامعة كوين عام 2018، حيث من المنتظر أن تتولى كلينتون بحكم منصبها الجديد رئاسة مراسم منح الدرجات العلمية وتمثيل الجامعة على مستوى العالم، فضلا عن تقديم الاستشارات الفنية للقائمين على إدارة هذه الجامعة العريقة .

 


هيلارى كلينتون

جامعة كوين بايرلندا الشمالية

أخبار أيرلندا

وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة

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