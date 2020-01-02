ترامب يحذر أردوغان من التدخل فى ليبيا ويؤكد: يعقد الوضع

رويترز

قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أبلغ أردوغان فى اتصال هاتفى بأن التدخل الأجنبى يعقد الوضع في ليبيا وأكد البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على ضرورة وقف التصعيد وخفض التوتر في إدلب بسوريا.

وتابع البيت الأبيض في بيان "اتفق الزعيمان على ضرورة وقف التصعيد في إدلب بسوريا من أجل حماية المدنيين".