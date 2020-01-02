تداول واقعة تحرش جديدة تهز الدقهلية ليلة رأس السنة.. اعرف التفاصيل "صور"

كتب هيثم سلامة

انتشر فيديو يزعم أنه لواقعة تحرش بفتاة فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، خلال الاحتفال بالعام الجديد 2020، حيث ظهر فى الفيديو فتاة يتحرش بها الشباب، بينما يحاول البعض الأخر إنقاذها، وسط تأكيدات تنفى حدوث الواقعة.





وأدان مستخدمو فيس بوك الواقعة المزعومة وأرجعوا ذلك إلى الانحدار فى التربية والسلوك، كما طالبوا بضرورة اتخاذ اللازم ضد هؤلاء الشباب من الجهات المعنية.

وشن رواد فيس بوك هجومًا على الشباب، المدعين أن واقعة التحرش ترجع إلى أنها كانت ترتدى ملابس غير لائقة، حيث قالت دينا: "إية ده لو هى غلط مليون مرة فين نخوة رجالة بلدنا الجدعان فين الراجل اللى يحمي أى بنت ماشيه هيا لو غلطانة إنها باللبس ده فين كلمة راجل المكتوبة في البطاقة عشان يعملوا كده"، وأضاف آخر: "إن كانت هناك نية حقيقية لإنهاء هذه المهزلة يجب حساب ومعاقبة المحرضين من الشيوخ الذين يحرضون على التحرش بالمرأة غير المحجبة وهم معرفون بالاسم بل ومحاسبة الميت منهم والحى".



كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الدقهلية، عدم وجود بلاغات مقدمة بواقعة تحرش جماعى حتى الآن، وذلك بعد انتشار فيديو لفتاة وسط مجموعة من الشباب، يحاولون التحرش بها، وقام أحد المتواجدين بفتح سيارة صغير موجودة بالمكان، وأدخلها فيها بعيدًا عن أيدى الشباب، وظهرت الفتاة بالفيديو وقميصها ممزق.



وأشار المصدر الأمنى، إلى أنه جارى فحص الفيديو، والتعرف على مكان الواقعة، وإذ كان بالفعل تم بالمنصورة أم بمنطقة أخرى.

