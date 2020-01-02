سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 02:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهم بالمحور الإعلامي لجماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما

الخميس، 02 يناير 2020 07:44 م
تجديد حبس متهم بالمحور الإعلامي لجماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما حبس-ارشيفية
كتبت- أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "  محمد .  أ "  -  15 يوما  احتياطيا  لاتهامه وآخرين في قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية  - وأسندت النيابة إلى المتهم بالقضية 441  لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
 
كما اسندت جهات التحقيقات الى المتهم ارتكاب جرائم  الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 ووجهت النيابة للمتهم تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.
 

 

 


حبس متهم جديد

المحور الإعلامي للإخوان

الانضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عرض استثنائى.. ذروة شهب الرباعيات تزين سماء مصر والوطن العربى اليوم

عرض استثنائى.. ذروة شهب الرباعيات تزين سماء مصر والوطن العربى اليوم

7 معلومات عن الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء وأهميتها لمواجهة سرقة التيار

7 معلومات عن الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء وأهميتها لمواجهة سرقة التيار

ليفربول يحقق إنجازا فريدا بمرور 365 يوما بدون هزيمة تحت قيادة كلوب

ليفربول يحقق إنجازا فريدا بمرور 365 يوما بدون هزيمة تحت قيادة كلوب

قائد بالجيش الليبى: دخلنا المعركة وسنقف ضد أى محاولة لتدخل تركى على أراضينا

قائد بالجيش الليبى: دخلنا المعركة وسنقف ضد أى محاولة لتدخل تركى على أراضينا

تعرف على أهداف الهيئة القومية للوثائق والمخطوطات فى القانون الجديد

تعرف على أهداف الهيئة القومية للوثائق والمخطوطات فى القانون الجديد

المرور تجرى تحويلات بمحور صلاح سالم بسبب أعمال كهرباء فى محطة مترو

المرور تجرى تحويلات بمحور صلاح سالم بسبب أعمال كهرباء فى محطة مترو

قمر التربيع الأول يزين قبة السماء الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

قمر التربيع الأول يزين قبة السماء الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الصحف المصرية: مصر تدين إرسال قوات تركية إلى ليبيا.. نواب: البرلمان يدعم قرارات السيسى بشأن الأوضاع في ليبيا.. والنواب الليبى يطالب بتفعيل" الدفاع العربى المشترك"

الصحف المصرية: مصر تدين إرسال قوات تركية إلى ليبيا.. نواب: البرلمان يدعم قرارات السيسى بشأن الأوضاع في ليبيا.. والنواب الليبى يطالب بتفعيل" الدفاع العربى المشترك"

رسميا.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تثبيت أسعار البنزين

رسميا.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تثبيت أسعار البنزين

الرئيس السيسى يرأس اجتماع مجلس الأمن القومى لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكرى الخارجى.. وتحديد مجموعة من الإجراءات للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى

الرئيس السيسى يرأس اجتماع مجلس الأمن القومى لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكرى الخارجى.. وتحديد مجموعة من الإجراءات للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى

موجز6.. مصر تحذر من تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتدين موافقة برلمان أنقرة على إرسال قوات

موجز6.. مصر تحذر من تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتدين موافقة برلمان أنقرة على إرسال قوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة