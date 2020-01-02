وأضاف مون - خلال اجتماعه بغرف التجارة الكورية الجنوبية حسبما ذكرت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية - إن السلام لن يعم بدون فعل، كما تعهد بتنمية العلاقات ما بين الكوريتين، حيث أدلى بهذه التصريحات خلال الاحتفال بالعام الجديد في العاصمة "سول". 
وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد صرح بأنه أمهل الولايات المتحدة حتى نهاية 2019 لتخفيف العقوبات الاقتصادية ضد (بيونج يانج) أو ستستمر الأخيرة في إجراء اختبارات نووية جديدة، حيث أعلن كيم مؤخرا خلال اجتماع مع مسؤولين في حزبه الحاكم أنه سيكشف عن "سلاح استراتيجي جديد" في المستقبل القريب.


من ناحية أخرى، قال الرئيس دونالد ترامب أمس الأربعاء، إن كيم رجل يلتزم بوعوده فيما يتعلق بنزع السلاح النووي، مقللا من أهمية تهديدات كيم خلال الفترة الأخيرة بإجراء المزيد من اختبارات الصواريخ.