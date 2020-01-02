بكين(أ ش أ)

دعت الصين اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية إلى الالتزام بالحوار والتسوية السلمية للقضية النووية لشبه الجزيرة الكورية، جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تصريح زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" أن بلاده لم تعد تشعر بأنها ملتزمة بالوقف الاختيارى الذى فرضته على نفسها لاختبار أسلحة نووية وصواريخ باليستية طويلة المدى.

وقال شوانج إن التسوية السياسية للقضية النووية لشبه الجزيرة الكورية تخدم المصالح الوطنية لجميع الأطراف، وإن بكين تتوقع من الأطراف المعنية، لاسيما الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التقاء بعضهم البعض في منتصف الطريق لمحاولة كسر الجمود الحالي في المحادثات النووية.

من جانب أخر قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاى اليوم الخميس، إن قادة كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية حافظوا على رغبتهم في التفاوض حول نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.