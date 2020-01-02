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بعد شائعة وجود بلطجة بأكتوبر.. بوست مغلوط وراء الواقعة

الخميس، 02 يناير 2020 10:32 م
بعد شائعة وجود بلطجة بأكتوبر.. بوست مغلوط وراء الواقعة بلطجة-ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نشر مواطن عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" شكوى تضرر خلالها من انتشار أعمال البلطجة بمدينة 6 أكتوبر (بمحافظة الجيزة) خاصةً بجوار جامعة 6 أكتوبر بالحى الأول، حيث يقوم بعض الخارجين على القانون باستيقاف الشباب والاستيلاء على متعلقاتهم.
 
وبالفحص والتواصل مع صاحب التعليق (مدرس – مقيم بدائرة قسم أول اكتوبر) وبمناقشته قرر قيام نجله - طالب - مقيم بذات العنوان) بإبلاغه بتلك الشكوى.
 
وباستدعاء نجل الشاكي ومناقشته، قرر عدم صحة ما جاء بالشكوى، وأن زميل له قد تعرض منذ فترة لحادث سير مرورى عادى، وأبلغ والدته بتفاصيلها إلا أنها أساءت الفهم وقامت بنقلها لوالده بشكل خاطئ، ما دعا والده لنشر الشكوى المُشار إليها، وأضاف إنه قد اتصل بوالده وأخبره بحقيقة الواقعة.
 
وفى وقت لاحق قام صاحب التعليق بنشر تعليق آخر يتضمن الشكر لوزارة الداخلية على التواصل والاهتمام وبيان حقيقة الواقعة.
 
وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كل صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات، ومكافحة الخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
 
وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكم قضائى متنوع".
 
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
 
يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و  318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا  178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.
 
 
 

 


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