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بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة ونقابة الصحفيين لتقديم الخدمات الصحية

الخميس، 02 يناير 2020 11:46 م
بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة ونقابة الصحفيين لتقديم الخدمات الصحية بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة ونقابة الصحفيين
فريق المحافظات

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وقعت الدكتورة نسرين عمر، القائم بأعمال عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، والدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة نيابة عن الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، اليوم الخميس ، بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين ويمثلها أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الصحية والإجتماعية، لتقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الجامعة لأعضاء نقابة الصحفييين.

حضر توقيع البروتوكول حازم نصر، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار ونقيب الصحفيين بالدقهلية، وهشام لطفي، وكيل اللجنة النقابية للصحفين، وعدد من الصحفيين بمحافظة الدقهلية.

ويتضمن البروتوكول تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لأعضاء نقابة الصحفيين داخل المستشفيات والمراكز الطبية من مستشفي الجامعة الرئيسي، مسشفي الطوارئ الجامعي، مستشفي الباطنة التخصصي، مستشفي الاطفال الجامعي، مركز طب وجراحة العيون، مركز الكلي والمسالك البولية، مركز طب وجراحة العيون،مركز جراحة الأورام، مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية، مركز جراحات النساء والتوليد، مركز جراحة العظام، مركز جراحة المخ والأعصاب.

وقالت الدكتور نسرين عمر، ان الجميع  يعلم مكانة وسمعة جامعة المنصورة، لذلك اصبحت قلعة الطب فى مصر لما بها من مستشفيات ومراكز طبية تقدم خدمات جليلة لابناء المحافظة وباقي محافظات الدلتا، موضحة أن البروتوكول الموقع مع نقابة الصحفيين يساهم فى تقديم خدمة علاجية مميزة مع تقدي كافة التيسيرات للصحفيين واسرهم عند تقدمهم لتلقي العلاج.

وأشار الدكتور محمد حجازي، إلى ان الجماعة الصحفية شركاء في منظومة النجاح التي تطبق داخل مستشفيات ومراكز الجامعة،  والحفاظ علي المواطن المحتاج للرعاية الطبية، مشيرا الى وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها الصحفيين داخل المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجامعة وتسهيل كافة متطلباتهم .

واضاف حجازى ، أن المنظومة الطبية في المنصورة تختلف بتنوع مراكزها الطبية من بنها 5 راكز جديدة ستدخل الخدمة خلال العام الجاري ، مضيفا أن النقابة عملت علي  عمل إعادة هيكلة جذرية لمشروع العلاج الخاص لنقابة الصحفيين .

 


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