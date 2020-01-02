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بداية خضراء لبورصات الخليج بختام تعاملات أولى جلسات العام الجديد للتحديث

الخميس، 02 يناير 2020 06:00 م
بداية خضراء لبورصات الخليج بختام تعاملات أولى جلسات العام الجديد للتحديث بورصات الخليج
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وأولى جلسات عام 2020، إذ حقق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أول صعود هذا العام مدفوعاً بصعود القطاعات الكبرى، ودفع قطاعى العقارات والبنوك بورصة دبى للمنطقة الخضراء، وارتفع سهم البنك الأهلى المتحد ببورصة البحرين.
 
وعاود اليوم الخميس، 4 بورصات خليجية فقط من بين 10 بورصات عربية، هى دبى، وأبو ظبى، وقطر، والبحرين، فيما ستعود بورصة الكويت للعمل يوم الأحد المقبل.
 
يُشار إلى أن بورصات الخليج، أنهت تداولات العام الماضى على ارتفاعات قياسية بدعم ترقية الأسواق الناشئة وطرح أرامكو وهدوء الحرب التجارية وتحقيق نتائج فائقة لبعض الشركات الكبرى فى فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2019.
 
فيما تستكمل اليوم بورصتا السعودية ومسقط التداول للجلسة الثانية على التوالى بالعام الجديد، حيث إن تلك البورصات لم تعلن عن إجازة خلال تلك العطلة؛ وبالتالى ستعمل بشكل طبيعى.
 
 

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% رابحاً 38.16 نقطة ليغلق عند مستوى 8397.01 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.96% خاسراً 66.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6880.48 نقطة، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 147.6 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 120 شركة، فيما تراجعت 58 شركة. 
 
وارتفع 18 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.28%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.20%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.16%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.93%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.86%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.69%.
 
وجاء سهم "الكابلات السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم متلايف إيه أى جى العربى نسبة 9.99%، ثم مجموعة السريع بنسبة 5.21%، فيما تصدر سهم "الكثيرى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.02% ثم أسلاك بنسبة 1.97%، ثم سدافكو بنسبة 1.96%.
 

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات العام الجديد، بنسبة 0.12% رابحاً 1.86 نقطة ليغلق عند مستوى 1612.05 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.5 مليون سهم بقيمة 255 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.03% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.48%.
 
وفى سياق آخر أعلنت مجموعة جى إف إتش المالية، فى بيان لبورصة البحرين، عن تعيين مريم جوهرى رئيساً للإلتزام ومكافحة غسل الأموال فى المجموعة.

 

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات العام الجديد، بنسبة 0.15% رابحاً 4.23 نقطة ليغلق عند مستوى 2769.09 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى الاتصالات والعقارات، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 30.4 مليون سهم محققة ما قيمته 39.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 736 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفع 14 سهماً، وانخفض 14 سهماً، واستقرت 5 أسهم.
 
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.23%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.60%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 1.47%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.90%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.75%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 6.60%، ثم سهم شركة دى إكس بى إنترتينمنتس بنسبة 3.93%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 9.89%، ثم سهم شركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 2.50%، وتصدرت شركة إعمار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة.
 
وتراجع سهم شركة سلامة بنسبة 2.50% بعد إعلان قرار مجلس إدارة شركة سلامة، إطفاء الخسائر المتراكمة عن طريق تخفيض رأسمال الشركة، مؤكداً على إمكانية المضى دون خفض رأس المال، بحيث يتم تغطية الخسائر المتراكمة من خلال الأرباح السنوية فى المستقبل.
 

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