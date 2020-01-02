انطلاق حصاد "قصب السكر" فى الأقصر اليوم.. وتوريد المحصول لمصنع أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر خلال الساعات المقبلة الانطلاق الرسمى لموسم حصاد "قصب السكر"، وذلك مع ثانى أيام العام الجديد 2020 كالعادة السنوية، حيث إن موسم الحصاد السنوى لقصب السكر الذى ينطلق رسمياً مع ثانى أيام العام الجديد كل عام ويستمر لعدة أسابيع لحصاد المحصول، وتشوينه فى مختلف الوسائل المخصصة لنقل القصب إلى مصنع سكر أرمنت ومصنع سكر قوص، والتى تتمثل فى قطار الديكوفيل وجرارات القصب والعربات النقل الكبيرة بجانب الجمال التى إندثرت مؤخراً وقلت عملية النقل بها لسهولة وسرعة باقى الوسائل لنقل المحصول للمصانع.



وفى هذا الصدد، انطلق مصنع سكر أرمنت، فى التجهيزات النهائية لموسم عصير القصب للعام الجديد عبر دخول القصب للمصنع فى الجرارات وعربات الديكوفيل، حيث تم البدء مؤخراً فى تطبيق منظومة الموازين الآلية الجديدة، والمعدة من قبل فريق عمل قطاع نظم المعلومات، وقد تم العمل على النظام الجديد بكل يسر وسهولة ودقة الذى لا يوجد فيه مجال للأخطاء، وذلك فى إطار حرص المصنع على توفير كل الإمكانات والسبل لتنفيذ وتحقيق منظومة الوزن الآلى الجديدة.



ومن جانبه، كشف المهندس عبد الفتاح محمود خليصى مدير مصنع سكر أرمنت غرب الأقصر، أن إدارة المصنع تستعد لانطلاق الموسم فى الأول من شهر يناير المقبل، موضحاً أن المصنع اختتم الموسم الماضى من كسر وعصير قصب السكر، وذلك عبر توريد مليون و168 ألف طن فى الموسم بالكامل، حيث بلغت إجمالى المساحة المزروعة بالمحصول فى العام الماضى 35 ألف فدان، مؤكداً أن المصنع حقق أعلى معدل إنتاجية للسكر بنسبة 11.04% من القيمة الإجمالية، وذلك لأول مرة منذ 30 سنة، مضيفاً أنه تم إنتاج بالمصنع فى ذلك العام أكثر من 129 ألف طن سكر من الكميات التى تم توريدها للمصنع.



وأكد المهندس عبد الفتاح محمود خليصى، على استعداد كافة العاملين بمصنع سكر أرمنت الذين يكون لهم دور كبير سنوياً فى إنجاح الموسم هذا العام، وكذلك كافة المزارعين الذين يتعاملون مع موسم القصب ويلتزمون بالتعليمات بصورة مميزة، موضحاً أنه من المتوقع إنتاج هذا العام حوالى 140 ألف طن سكر هذا العام، حيث إن المساحة المزروعة بالمحافظة تبلغ 36 ألف فدان وينتج عنها 2 مليون و290 ألف طن قصب، موضحاً أن إدارة المصنع أجرت الصيانة الدورية بالكامل لكافة المعدات والماكينات والعصارات، كما تمت توسعة عنبر الطبخ وتأهيل واستحداث بعض العمليات الصناعية فى الإنتاج، وتأهيل محطة القوى والمراجل البخارية وخطوط الديكوفيل التى تنقل المحصول بالسكة الحديد إلى داخل المصانع، وذلك من خلال عملية صيانة عامة.