المغرب: مستعدون لبذل أى مجهود لحل الأزمة فى ليبيا

كتب محمد جمال

أعربت الحكومة المغربية عن استعداد الرباط لبذل أي مجهود لحل الأزمة في ليبيا، وصرح الناطق باسم الحكومة الحسن عبيابة، بأن "المغرب بذل مجهودا مع الأشقاء الليبيين لحل مشكلتهم حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم، وهم يعتبرون اتفاق الصخيرات اتفاقا مرجعيا"، وأضاف أن الرباط تحترم السيادة الليبية، وتحترم كل المجهودات التي بذلت من أجل تطبيق اتفاق الصخيرات، الذي يعد اتفاقا تاريخيا، وقال: "مستعدون لبذل أي مجهود لحل مشكل دولة تنتمي للمغرب العربي".

وبدوره أكد وزير الخارجية الجزائرى صبرى بوقادوم اليوم الخميس، أن الجزائر ترفض وجود أى قوة أجنبية فى ليبيا، وصرح بوقادوم على هامش فعالية إرسال مساعدات إنسانية إلى ليبيا، بأن بلاده ستقدم فى الأيام القليلة المقبلة العديد من المبادرات فى اتجاه الحل السلمى للأزمة فى ليبيا ما بين الليبيين فقط، وبعد تذكيره بموقف الجزائر الثابت بخصوص عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، جدد الوزير التأكيد على أن "لغة المدفعية ليست هى الحل وإنما الحل يمكن فى التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر".

وأفاد بأن الرئيس عبد المجيد تبون أذن بإرسال مساعدات إنسانية ومواد غذائية، وطبية تتجاوز 100 طن، عن طريق جسر جوى سيربط المطار العسكرى فى بوفاريك بمطار جانت الجزائريين.

جدير بالذكر أن البرلمان التركى أقرّ بأغلبية الأصوات مذكرة لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.