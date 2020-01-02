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المجلس الانتقالى باليمن: سنسلم أموال البنك المركزى إلى قوة الواجب السعودية

الخميس، 02 يناير 2020 08:39 ص
المجلس الانتقالى باليمن: سنسلم أموال البنك المركزى إلى قوة الواجب السعودية اللواء عيدروس قاسم الزُبيدى
وكالات

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أعلن المجلس الانتقالى الجنوبى فى اليمن، اليوم، الخميس، إصدار قيادته توجيهات بإعادة الأموال التي نهبتها قوة أمنية تابعة له من ميناء عدن، جنوب اليمن، وتسليمها للقوات السعودية التى تقود عمليات التحالف العربى فى المدينة.
 
وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبى، نزار هيثم، في تغريدات على حسابه في "تويتر": ‏"وجه رئيس المجلس اللواء عيدروس قاسم الزُبيدى، بتسليم الحاويات والأموال، التي تم التحفظ عليها تجنبا لتسليمها إلى مجموعة الفساد، التي تديرها ما يسمى بالحكومة الشرعية، وتسليمها الى قيادة قوة الواجب (802) السعودية في العاصمة عدن"، وأضاف، أن تسليم الأموال للقوات السعودية يأتى "تأكيدا للعمل تحت قيادتها وحرصا على هذه الأموال". 
 
وأشار هيثم ‏إلى "بذل السعودية جهودا كبيرة في جميع المجالات لدعم الأمن والاستقرار من خلال دفع المرتبات والمخصصات، وعلاج الجرحى للقطاعات العسكرية والأمنية، والذي سيتم البدء في صرفها خلال الأسبوع القادم".
وكانت وسائل إعلام محلية أفادت، بأن قوة أمنية تابعة للمجلس الانتقالى، اقتحمت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ميناء عدن ونهبت 4 حاويات تحوي 18 مليار ريال تابعة للبنك المركزي اليمني، وذلك بعد طباعتها في الخارج ووصولها إلى الميناء.
 
وحسب تلك الوسائل، دفعت الحادثة مسؤولي الميناء وعماله إلى إيقاف النشاط الملاحي، وإبلاغ السفن الموجودة في الغاطس والقادمة إلى الميناء بتوقف العمل إلى اجل غير مسمى، احتجاجاً على عملية الاقتحام والاستيلاء على الأموال بقوة السلاح.
 

اليمن

المجلس الانتقالى الجنوبى

جنوب اليمن

ميناء عدن

التحالف العربى

السعودية

البنك المركزى

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