المجلس الانتقالى باليمن: سنسلم أموال البنك المركزى إلى قوة الواجب السعودية

وكالات

أعلن المجلس الانتقالى الجنوبى فى اليمن، اليوم، الخميس، إصدار قيادته توجيهات بإعادة الأموال التي نهبتها قوة أمنية تابعة له من ميناء عدن، جنوب اليمن، وتسليمها للقوات السعودية التى تقود عمليات التحالف العربى فى المدينة.

وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبى، نزار هيثم، في تغريدات على حسابه في "تويتر": ‏"وجه رئيس المجلس اللواء عيدروس قاسم الزُبيدى، بتسليم الحاويات والأموال، التي تم التحفظ عليها تجنبا لتسليمها إلى مجموعة الفساد، التي تديرها ما يسمى بالحكومة الشرعية، وتسليمها الى قيادة قوة الواجب (802) السعودية في العاصمة عدن"، وأضاف، أن تسليم الأموال للقوات السعودية يأتى "تأكيدا للعمل تحت قيادتها وحرصا على هذه الأموال".