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العين الكسولة.. اعرف كل شيء عن هذا الاضطراب الشائع لدى الأطفال

الخميس، 02 يناير 2020 07:00 ص
العين الكسولة.. اعرف كل شيء عن هذا الاضطراب الشائع لدى الأطفال اسباب كسل العين عند الاطفال
كتبت إيناس البنا

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العين الكسولة أو كسل العين، هى اضطراب للعين شائع عند الأطفال حيث لا تتطور إحدى عيون الطفل بشكل طبيعي مثل العين الأخرى، وحالة العين الكسولة خطيرة وتحتاج إلى علاج في الوقت المناسب، حيث إنها سوف تؤثر على وظائف الدماغ، لأن كل ما يراه طفلك من خلال تلك العين لا يلتقطه المخ بشكل صحيح، ما قد يضر بشكل دائم برؤية الطفل.

أسباب العين الكسولة
 

السبب الرئيسي للعين الكسولة هو الفرق في تركيز العينين وفقًا لتقرير موقع "allaboutvision" حيث تكون عين واحدة ضعيفة والآخر لديه تركيز قوى، فهناك أوقات يكون فيها طول النظر عالى في عين واحدة مقارنة بالآخر،

الحول هو حالة طبية أخرى قد تسبب كسل العين، حيث لا تصطف عين الطفل عادة بطريقة متساوية ما قد يسبب الحول، وغالبًا ما يرى الأطفال المصابون بالحول صورًا مزدوجة نظرًا لأن عيونهم لا يمكنها التركيز على صورة واحدة، ويمكن أن يكون إعتام عدسة العين أو الدم في العين سببًا آخر يؤدي إلى حدوث مشاكل في العين الكسولة عند الأطفال.


 

تشخيص العين الكسولة

يعد اكتشاف المشكلة في وقت مبكر أو في الوقت المناسب أفضل طريقة لمنع المشكلة من التدهور، هو أن يبدأ التشخيص عندما يصل الطفل إلى سن المدرسة، ولكن قبل تسجيل الأطفال في المدرسة، أجرى اختبار لمعرفة إذا كانت العين كسولة، وفيما يلي بعض العلامات التي يجب التحقق منها:

 

لا يوجد انسداد للضوء في كلتا العينين.

الرؤية تكون واضحة ومثالية في كلتا العينين.

حركة العين صحيحة.

حال وجود أي مشكلة، يجب عليك التحدث مع أخصائي العيون لإجراء فحص كامل للرؤية، حيث يقترح الخبراء إجراء فحص للعين عندما يصبح الطفل في عمر 6 أشهر ثم في 3 من عمره.

علاج العين الكسولة
 

خيارات العلاج الممكنة لعلاج الحول أو العين الكسولة هي:

الحول المعتدل يمكن علاجه فقط باستخدام قطرات العين، بحيث يستخدم دماغ الطفل العين المصابة للرؤية.

إجبار دماغ الطفل على البدء في استخدام العين المتأثرة والنظر في الصور التي التقطتها العين الضعيفة، وهذا سوف يساعد الدماغ على استخدام العين الكسولة، ولكن قد يستغرق ذلك أيامًا أو أسابيع أو حتى أشهر حسب حالة الطفل.

سيقوم الطبيب أولاً بمعالجة أي مضاعفات بصرية مثل الاستجماتيزم وضعف البصر، وقد يطلب من بعض الأطفال ارتداء النظارات لمساعدة عيون التركيز.

 


العين الكسولة

قطرات العين

ضعف النظر

الاستجماتيزم

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