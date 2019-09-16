اعرف ما هو كسل العين وكيفية اكتشافه مبكرا؟

كتبت فاطمة خليل

كسل العين ويعرف أيضاً بالحول، من الأمراض الشائعة المبكرة التى لا يتطور فيها نظر الطفل كما ينبغى فى عين واحدة، وهو ما يؤدى إلى كسل العين التى لا يرى بها الطفل جيداً والتركيز بالعين الأفضل فى الرؤية مسبباً الحول، فى هذا التقرير نتعرف على المزيد عن كسل العين، وفقاً لموقع " lazyeye" و"Medical news today".

عندما يعانى المريض من الحول، يركز الدماغ على عين واحدة أكثر من الآخر، متجاهلاً العين التى تعانى من الكسل، لذا إذا لم يتم تحفيز تلك العين بشكل صحيح، فإن الخلايا العصبية المسؤولة عن الرؤية لا تنضج بشكل طبيعى.



كسل العين وعلاجه

يمكن أن يؤدى علاج كسل العين إلى تحسينات فى أى عمر، لكن لا يزال الكشف والعلاج المبكر يوفران علاجًا أسهل وأفضل فرص للعلاج.

أثبت البحث العلمى أن علاج العين الكسولة يمكن أن يكون ناجحًا فى الأطفال الأكبر سناً والمراهقين والبالغين، لقد حيث أثبت علم الأعصاب أن الدماغ البشرى يمكن أن يتغير فى أى عمر (المرونة العصبية)، حيث يكون العلاج بعمل تمارين للعين الكسولة وكذلك يمكن إجراء عملية جراحية يحددها الطبيب.

وتشمل أعراض كسل العين عدم وضوح الرؤية فى العين والتركيز على عين واحدة أثناء النظر.

وقد لا يستطيع كثير من الآباء والأمهات اكتشاف كسل العين أو الحول فى كثير من الأحيان، لذا فإن فحص العين وتقييمات الرؤية الشاملة للرضع والأطفال قبل سن المدرسة يساعد فى اكتشاف الحول فى سن مبكر وهو ما يحقق نتائج أفضل فى العلاج.