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العمليات المشتركة العراقية: تنسيق مع سوريا يمنع تنقل الإرهابيين

الخميس، 02 يناير 2020 08:00 م
العمليات المشتركة العراقية: تنسيق مع سوريا يمنع تنقل الإرهابيين عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/

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أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الخميس، وجود تنسيق مع الجانب السورى بشأن منع تنقل الإرهابيين وضبط حدود البلدين.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجى -فى تصريح صحفى أوردته الوكالة الوطنية العراقية "نينا"- إن التحصينات العسكرية على الحدود العراقية السورية تمنع دخول عصابات داعش الإرهابية إلى الأراضى العراقية.

وأضاف أنه "تم تعزيز وتأمين الشريط الحدودي، ولا يمكن لعناصر داعش من اختراقها أو التقرب من الحدود العراقية، إضافة الى عدم منح أى مجال لتنقلها على مساحة يبلغ طولها أكثر من 610 كيلو مترات ، بعد تأمين الحدود بشكل كبير".

ولفت الى وجود اتصال مع الجانب السورى وقوات سوريا الديمقراطية، لمنع عملية انتقال الإرهابيين.

 


العمليات المشتركة العراقية

الجيش العراقى

العراق

أخبار العراق

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نقل الإرهابيين

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