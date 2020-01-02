العثور على 4 قذائف من مخلفات الحرب العالمية فى تونس

بنزرت /أ ش أ/

عثر مزارع تونسى، اليوم الخميس، فى مدينة "عوسجة" بولاية بنزرت، على قذيفتين بأرضه الزراعية حينما كان بصدد تنظيف الأرض وحرثها.

وانتقلت فرق الحرس الوطني، بعد بلاغ المزارع، إلى مكان الحادث وعثرت على القذيفتين، بالتنسيق مع الوحدات العسكرية بالمنطقة.

وعقب وصول فريق مختص فى المتفجرات وإجراء تفتيش دقيق للمكان، تم العثور على قذيفتين أخرتين، ليصبح مجموع القذائف 4 قذائف قديمة تعود للحرب العالمية، تم رفعها من المكان بواسطة الوحدات العسكرية، بحسب تصريحات صحفية لرئيس مكتب الإعلام والاتصال بالحرس الوطنى فى بنزرت.