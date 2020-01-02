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الصحة: إجراء 340 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

الخميس، 02 يناير 2020 02:00 ص
الصحة: إجراء 340 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الانتهاء من 340 ألف عملية جراحية ضمن مشروع قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة، والتى تشمل عمليات قسطرة وجراحات القلب، وجراحات المخ والأعصاب، وجراحات العظام، وجراحات الأورام، بالإضافة إلى جراحات الأوعية الدموية، وزراعة الكبد والكلى والقوقعة، وكذا جراحات القساطر المخية.

وقالت وزارة الصحة، إنه جرى استحداث نظام تسجيل يربط بين التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة ويوحد قواعد البيانات، حيث يتم ربط القرار بشكل لحظى فور صدوره مع المستشفى المنوط بها تنفيذ العملية بشكل مميكن من خلال النظام، كما تم الربط إلكترونياً بنظام المطالبات المالية مع جهات تقديم الخدمة بعد تدقيقها مالياً من خلال ثلاث مراحل للتدقيق "الجهة المصدرة للقرار، الجهة المنفذة للقرار، غرفة التحكم المركزية" بشكل مُوحد ومُميكن، ويتم مُتابعة توزيع الحالات فى مواعيدها المقررة من خلال غرفة المتابعة المركزية بنظام تنبيه مُبكر خاص بالغرفة الرئيسية للمبادرة.

يشار إلى أن وزيرة الصحة كانت قد وجهت بزيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفيات وزارة الصحة العاملة بالمنظومة بما يعمل على إنهاء عدد أكبر من العمليات الجراحية، فضلاً عن إعادة توزيع الحالات فى المحافظات التى بها تكدس على محافظات أقرب لها وبها الخدمة الطبية لسرعة إجراء الجراحة للمرضى، على أن يجرى نقل المرضى بين المحافظات من خلال وسائل نقل مريحة ومجانية.

ويذكر أن المبادرة تقوم على 10 تخصصات طبية حرجة، منها القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلي، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أكد أن هذه المبادرات تأتى فى إطار حرص الحكومة على النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الهادفة لبناء الإنسان والاهتمام به ورعايته، جنباً إلى جنب ما تقوم به من الدولة من إصلاحات وتنمية على جميع المستويات، مشيراً إلى أنها تأتى كذلك فى سياق وضع الحكومة للصحة والتعليم على قائمة أجندة أولوياتها منذ توليها المسئولية.


الصحة

قوائم الانتظار

العمليات الجراحية

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