سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 02:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الجيش الليبى يعلن مقتل 20 مسلحا فى اشتباكات جنوب طرابلس

الخميس، 02 يناير 2020 01:31 م
الجيش الليبى يعلن مقتل 20 مسلحا فى اشتباكات جنوب طرابلس الجيش الليبى ـ صورة أرشيفية
طرابلس(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش الليبي، مقتل 20 عنصرا من الجماعات المسلحة في محور صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس، وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى - فى بيان أورده موقع بوابة أفريقيا - "أن عمليات الجيش الليبي في محور صلاح الدين جنوب طرابلس اليوم الخميس، أسفرت عن مقتل 20 عنصرا من الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى اعتقال 3 آخرين، ليصل إجمالي المعتقلين من العناصر المسلحة 12 عنصرا".

يذكر أن  الحكومة الليبية المؤقتة في بنغازى، اتهمت حكومة الوفاق الوطنى فى طرابلس، بنقل مرتزقة من مطار إسطنبول إلى مطار معيتيقة الليبى، وتعليقا على تقرير إذاعى فرنسي أشار إلى إرسال قوات من إسطنبول للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في طرابلس، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي "وجود رحلات غير مجدولة لطيران الأفريقية والليبية لنقل المرتزقة بين مطاري إسطنبول ومعيتيقة".
 
يذكر أن إذاعة "RFI" الفرنسية، أفادت مساء أمس الأربعاء، بوصول عدد كبير من "المقاتلين السوريين" إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية غير مسجلة، مشيرة إلى هبوط 4 طائرات تحمل مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة فى مطار معيتيقة الليبي، بين يوم الجمعة والأحد الماضيين نقلا عن مصادر بالمطار.
 
كما أضافت بأن "المعلومات بخصوص حضور سوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، تتواتر الواحدة تلو الأخرى"، بعد نشر مقاطع فيديو مؤخرا وثقت حضورهم في العاصمة طرابلس.
 
 
وأضافت المصادر أن شركة الطيران "الإفريقية" الليبية هي التي تولت نقل المرتزقة من تركيا، إضافة إلى شركة طيران "الأجنحة" المملوكة للمتشدد الليبي المقيم في تركيا، عبدالحكيم بلحاج.
 
ووقع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مذكرتى تفاهم مع "حكومة الوفاق" الليبية فى 27 نوفمبر الماضى ، تتعلق الأولى بالتعاون العسكرى والأمنى أما الثانية تتعلق بتحديد مناطق الصلاحية البحرية.
وبحسب الإذاعة الفرنسية فإن تركيا لا تكذّب إرسال هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا، فيما نقلت رويترز عن مسؤولين كبار في تركيا أن الموضوع يخضع للنقاش، ومن الوارد أن تمضي أنقرة قدماً في هذا الاتجاه أي أن تعتمد على المقاتلين السوريين عوض الجنود.

الجيش الليبى

طرابلس

ليبيا

غزو ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المتحدث باسم الخارجية: توجيه حكومة طرابلس الشكر لدول عربية معينة عن اجتماع الجامعة "أمر غريب"

الخميس، 02 يناير 2020 02:15 ص

منظمة حقوقية تدين تقديم أردوغان دعما عسكريا وماليا لميليشيات طرابلس

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 10:00 م

تجهيزات لوجستية لـ"الغزو التركى".. أسطح مبانى طرابلس تتجهز لـ"درونز" أردوغان

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 12:01 م

المعارضة التركية تتمسك برفض مساعى أردوغان للتدخل العسكرى فى ليبيا.. نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى لـ"خارجية أنقرة": تدخلكم فى طرابلس من أجل الإخوان مرفوض.. ونائبة: السلطات الحالية لم تنتج لنا سوى الحرب

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 03:30 ص

فيديو.. قوات الجيش الليبى تتحرك لتنفيذ عمليات تحرير طرابلس من مرتزقة أردوغان

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 03:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

وزيرة الصحة: الدولة هتشيل الغلابة فى التأمين الصحى واللى معاه هيدفع جزء بسيط

وزيرة الصحة: الدولة هتشيل الغلابة فى التأمين الصحى واللى معاه هيدفع جزء بسيط

شاهد.. الشاشة الرئيسية لتابلت أولى ثانوى بعد تحديثه ودخوله على منصة التعلم

شاهد.. الشاشة الرئيسية لتابلت أولى ثانوى بعد تحديثه ودخوله على منصة التعلم

الطقس غير مستقر.. اعرف توقعات حالة الجو غدا فى عطلة نهاية الأسبوع

الطقس غير مستقر.. اعرف توقعات حالة الجو غدا فى عطلة نهاية الأسبوع

ليفربول يقص شريط مشواره فى 2020 بمواجهة شيفيلد يونايتد بالدورى الإنجليزى.. الريدز لا يعرف الهزيمة فى 50 مباراة على أنفيلد.. اللوائح تمنع الوافد الجديد مينامينو من المشاركة.. ومحمد صلاح يقود التشكيل المتوقع

ليفربول يقص شريط مشواره فى 2020 بمواجهة شيفيلد يونايتد بالدورى الإنجليزى.. الريدز لا يعرف الهزيمة فى 50 مباراة على أنفيلد.. اللوائح تمنع الوافد الجديد مينامينو من المشاركة.. ومحمد صلاح يقود التشكيل المتوقع

شاهد لحظة وفاة مغنى برازيلي بأزمة قلبية على المسرح خلال احتفالات رأس السنة

شاهد لحظة وفاة مغنى برازيلي بأزمة قلبية على المسرح خلال احتفالات رأس السنة

أحزاب المعارضة التركية ترفض التدخل العسكرى فى ليبيا

أحزاب المعارضة التركية ترفض التدخل العسكرى فى ليبيا

وزيرة التضامن: صرف مليار جنيه لنشاط التكافل الاجتماعى من بنك ناصر

وزيرة التضامن: صرف مليار جنيه لنشاط التكافل الاجتماعى من بنك ناصر

وزير العدل التركى السابق: إرسال الجنود إلى ليبيا مخالف للقانون

وزير العدل التركى السابق: إرسال الجنود إلى ليبيا مخالف للقانون

سوبر كورة.. عبد الله السعيد يصدم الزمالك وأندية الخليج بهذا القرار

سوبر كورة.. عبد الله السعيد يصدم الزمالك وأندية الخليج بهذا القرار

ارتفاع حجم محفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى إلى 90 مليار جنيه

ارتفاع حجم محفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى إلى 90 مليار جنيه

سوبر كورة يفجر مفاجأة.. حمدى النقاز يطلب العودة للزمالك

سوبر كورة يفجر مفاجأة.. حمدى النقاز يطلب العودة للزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة