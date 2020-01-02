سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية للعاملين فى الحجز الإدارى والموارد البشرية

الخميس، 02 يناير 2020 01:47 م
التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية للعاملين فى الحجز الإدارى والموارد البشرية التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية للعاملين فى الحجز الإدارى والموارد البشرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، خطته التدريبية للعام المالى الحالى حيث ينفذ المركز خلال الأسبوع المقبل حقيبتين جديديتين للمرة الأولى فى الخطط التدريبية للعاملين بالمحليات وهما : الكفاءة والفاعلية فى تطبيق الحجز الادارى لتعظيم إيرادات الدولة للعاملين والمديرين فى إدارات الإيرادات ولجان الحجز الإدارى والتحصيل ودورة ترتيب الوظائف والموازنة للعاملين والمديرين بإدارات الموارد البشرية.
 
ذكر بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم، أن المركز يواصل دوراته التدريبية فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة استثمار الطاقات البشرية وتنمية المهارات الفنية والادارية للعاملين بالمحليات.
 
كما ينظم المركز دورة جديدة للغة الانجليزية فيما يتواصل للاسبوع الثالث على التوالى البرنامج التدريبى الذى تنظمه الوزارة لتأهيل المرشحين لتولى مناصب قيادية فى منظومة الادارة المحلية والذين تقدموا للاعلان رقم 2 لسنة 2019 وتم تصفيتهم الى 75 مرشحاً،حيث يتم التدريب على كافة الموضوعات المتعلقة والقوانين المتعلقة بالمحليات لمدة 6 أسابيع منها 3 أسابيع تدريب نظرى بمركز سقارة لاكساب المرشحين المهارات الفنية والادارية والمالية اللازمة لعمل القيادات المحلية، ويبلغ عدد المستفيدين من الدورات التدريبية الاسبوع القادم 210 متدرباً .
 
من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بإنتهاء فعاليات دورة ( آليات الاسراع بالتنمية ) لرفع مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم ومساعديهم وسكرتيرى مجالس والأحياء و فى مجال التنمية الاقتصادية فى المحليات واستفادة منها 54 متدرباً من جميع المحافظات.
 
 وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد أكد أن الوزارة تقوم حالياً باستكمال اجراءات تحويل مركز سقارة للتدريب إلى أكاديمية متخصصة للعاملين بالمحليات وقيادات الادارة المحلية فى جميع المحافظات موضحاً أن المركز يهدف إلى توفير إطار مؤسسى يجمع بين الدراسة الاكاديمية وتبادل الخبرات التطبيقة لرفع مهارات القيادات والعاملين بالوزارة و بالوحدات المحلية بالمحافظات.

 


مركز التنمية المحلية بسقارة

التنمية المحلية

أخبار مصر

أخبار اليوم

أخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصدر دبلوماسى مطلع يفند مزاعم "خارجية الوفاق" بتجاهل ليبيا بالجامعة العربية

مصدر دبلوماسى مطلع يفند مزاعم "خارجية الوفاق" بتجاهل ليبيا بالجامعة العربية

طائرة خاصة تنقل محمد صلاح ومانى ومحرز إلى الغردقة لحضور حفل جوائز الأفضل

طائرة خاصة تنقل محمد صلاح ومانى ومحرز إلى الغردقة لحضور حفل جوائز الأفضل

نيجيرى يبنى منزلا على هيئة طائرة من أجل زوجته اللبنانية.. اعرف السبب.. صور

نيجيرى يبنى منزلا على هيئة طائرة من أجل زوجته اللبنانية.. اعرف السبب.. صور

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين

عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

وزيرة الصحة: الدولة هتشيل الغلابة فى التأمين الصحى واللى معاه هيدفع جزء بسيط

وزيرة الصحة: الدولة هتشيل الغلابة فى التأمين الصحى واللى معاه هيدفع جزء بسيط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة