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الأمن الإنسانى .. وحدات الإنقاذ بالداخلية تنقل مسنا لأحد المستشفيات.. صور

الخميس، 02 يناير 2020 12:34 م
الأمن الإنسانى .. وحدات الإنقاذ بالداخلية تنقل مسنا لأحد المستشفيات.. صور نقل مسن
كتب محمود عبد الراضى

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سارعت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالإسكندرية، لتقديم المساعدة لأحد المواطنين، وتساهم فى نقله إلى أحد المستشفيات، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة، للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة، وفور تلقى غرفة عمليات نجدة الإسكندرية بلاغ بوجود أحد المواطنين فى حالة إعياء شديد وتعذر قيام أهليته بنقله للمستشفى للعلاج نظراً لحالته الصحية، تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالإسكندرية ، والتوجه لمحل إقامة المواطن بدائرة قسم شرطة محرم بك، حيث تم تقديم كافة سُبل المساعدة له وإنزاله ونقله عن طريق إحدى سيارات الإسعاف إلى إحدى المستشفيات لتقلى العلاج.
 
ولقي سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان المواطنين وأهلية المواطن المذكور، الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.
 
وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات، ومكافحةالخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية،وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكم قضائى متنوع"، جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
 
يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و  318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا  178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.
 
أثناء نقل المسن
أثناء نقل المسن

الحماية المدنية تنقل مسن
الحماية المدنية تنقل مسن

نقل مسن لمستشفى
نقل مسن لمستشفى
 

مسن

نقل مسن

الاسكندرة

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