اطمن على نفسك.. تحليل الخلايا الظهارية فى البول يكشف أمراض عديدة

كتبت فاطمة خليل

الخلايا الظهارية هي نوع من الخلايا التي تبطن أسطح جسمك، حيث توجد على جلدك والأوعية الدموية والمسالك البولية والأعضاء، وتحليل الخلايا الظهارية في اختبار البول المجهري يكشف ما إذا كان عدد الخلايا الظهارية في المعدل الطبيعي أم لا، حيث قد تشير كمية كبيرة منها إلى إصابة أو مرض الكلى أو نوع من أمراض السرطان، وفقاً لموقع "Medline plus".



تحليل الخلايا الظهارية

استخدامات تحليل الخلايا الظهارية فى البول

تعد الخلايا الظهارية في اختبار البول جزءًا من تحليل البول، وهو اختبار يقيس المواد المختلفة في البول.

قد يتضمن تحليل البول فحصاً بصرياً لعينة البول، واختبارات لبعض المواد الكيميائية، وفحص خلايا البول تحت المجهر.

قد يكون طبيبك قد طلب فحص الخلايا الظهارية في اختبار البول كجزء من الفحص الدوري أو إذا أظهرت اختبارات البول البصرية أو الكيميائية نتائج غير طبيعية.

قد تحتاج أيضًا إلى هذا الاختبار إذا كنت تعاني من أعراض اضطراب البول أو الكلى، قد تشمل هذه الأعراض:

-التبول المتكرر أو ألم أثناء التبول.

- ألم البطن.

-ألم في الظهر.



تحليل الخلايا الظهارية فى البول

نتائج تحليل الخلايا الظهارية فى البول

تعتبر الخلايا "القليلة" عمومًا في المعدل الطبيعي، وقد تشير الخلايا "المعتدلة" أو "العديدة" إلى حالة طبية مثل:

-التهاب المسالك البولية.

-عدوي فطرية.

-مرض الكلى.

-مرض الكبد.

-أنواع معينة من السرطان.

إذا لم تكن النتائج الخاصة بك في المعدل الطبيعي، فهذا لا يعني بالضرورة أن لديك حالة طبية تتطلب العلاج، قد تحتاج إلى مزيد من الاختبارات قبل أن تتمكن من الحصول على التشخيص.