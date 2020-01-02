استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يقرر علاج طفل مريض على نفقة الدولة

سوهاج – عمرو خلف

فى استجابة لما نشرته "اليوم السابع" تحت عنوان "طفل يعانى من تآكل فى الجلد يناشد محافظ سوهاج بعلاجه على نفقة الدولة"، كلف اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، مديرية التضامن الاجتماعى بحل الشكوى، وقام أعضاء فريق التدخل السريع برفقة أسرة الطفل محمد باسم بالذهاب إلى مقر جمعية تنمية المجتمع ورعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بسوهاج، وتم مقابلة المدير التنفيذى للجمعية، وأفاد بأنه تمت الاستجابة الفورية بعرضه على عيادة العظام وتحويله مباشرة إلى إحدى الشركات للمستلزمات الطبية والمساهمة فى قيمة الجهاز التعويضى عند الاستلام.

وأفاد المدير التنفيذى للجمعية، بأن التأخير عن الاستلام ناتج من أن شركة المستلزمات الطبية تخدم 3 محافظات، وأنه سيتم التواصل مع الشركة لإحضار الجهاز فى أقرب وقت ممكن وتسليمه للطفل محمد باسم.

كان "اليوم السابع" قد انتقل إلى قرية المحامدة البحرية، والتقى أسرة الطفلين، حيث قال والدهما باسم إبراهيم أحمد 43 سنة عامل، إنه أنفق كل ما يملك على علاجهما واضطر إلى اقتراض النقود لإنقاذ نجليه من الموت، حيث يعانى محمد من ضمور الأعصاب وتآكل فى الساقين حتى القدم، ويحتاج لجهاز تعويضى، بالإضافة إلى كرسى متحرك، أما نورهان فتعانى من سرطان الدم، وتم زراعة نخاع لها عن طريق شقيقها محمد بان تم أخذ قطعة من جسده ولا تحصل على معاش.

ويضيف الأب والحزن يكسو وجهه أنه عانى كثيرا على مدار سنوات طويلة أنفق خلالها الكثير من النقود، حتى أصبح لا يملك شيئا واضطر إلى اقتراض النقود لاستكمال علاج نجليه وصلت 25 ألف جنيه، كما حصل على قرض 35 ألف جنيه فهو يحتاج الى المساعدة المالية لعلاج أبنائه، بالإضافة لتركيب جهاز لنجله محمد وعلاجه وكذلك علاج نجلته نورهان ومساعدته ماديا وسداد ديونه عن طريق الجمعيات الخيرية وأصحاب الخير.