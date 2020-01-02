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ارتفاع الصادرات المصرية للدول العربية لـ787 مليون دولار.. والجزائر بالصدارة

الخميس، 02 يناير 2020 02:00 ص
ارتفاع الصادرات المصرية للدول العربية لـ787 مليون دولار.. والجزائر بالصدارة ميناء تجاري
كتب: مدحت عادل

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سجلت الصادرات المصرية إلى الدول العربية إجمالاً ارتفاعًا طفيفا خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث سجلت الصادرات المصرية نحو 787 مليون دولار خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 763 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2018، بزيادة بلغت نحو 24 مليون دولار، وذلك وفقًا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهرية عن تطورات الاقتصاد المصري في شهر سبتمبر الماضي.

ورصد تقرير جهاز الإحصاء، تطور الصادرات المصرية للدول العربية خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك لأربع دول عربية وهى الجزائر والمملكة العربية السعودية والمغرب ودولة الإمارات.

ارتفاع الصادرات للدول العربية سبتمبر
ارتفاع الصادرات للدول العربية سبتمبر

وارتفعت الصادرات المصرية إلى دولة الجزائر لنحو 145 مليون دولار في سبتمبر الماضي مقابل 26 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بفارق 119 مليون دولار، يليها المغرب والتي سجلت الصادرات إليها نحو 71 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 21 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بفارق نحو 50 مليون دولار، وفي المقابل سجلت الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية نحو 119.5 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 123 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بفارق تراجع بلغ نحو 2.5 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات والتي سجلت نحو 61 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل نحو 203 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بفارق تراجع بلغ نحو 142 مليون دولار.

أما بالنسبة لباقي الدول العربية فقد حققت الصادرات المصرية لتلك الدول نحو 389 مليون دولار فى شهر سبتمبر الماضي، مقابل نحو 388 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.


جهاز الاحصاء

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صادرات الدول العربية

اخبار الاقتصاد

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