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اتفاق تشكيل حكومة ائتلافية بالنمسا يشمل حظرا لغطاء الرأس والحبس الوقائى

الخميس، 02 يناير 2020 03:32 م
اتفاق تشكيل حكومة ائتلافية بالنمسا يشمل حظرا لغطاء الرأس والحبس الوقائى رئيس الحكومة النمساوية
رويترز

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ذكرت عدة تقارير إعلامية نمساوية اليوم الخميس أن اتفاقا بين المحافظين والخضر على تشكيل حكومة ائتلافية يشمل حظر ارتداء الفتيات لغطاء الرأس في المدارس حتى سن 14 عاما والسماح بالحبس الوقائي للمهاجرين الذين قد يكونون خطرين.
 
وهذه الإجراءات جزء مما يصفه الزعيم المحافظ زيباستيان كورتس بأنه موقفه الحازم تجاه الهجرة غير الشرعية و"الإسلام السياسي"، بهدف حشد الدعم من أنصاره وأيضا من المحبطين من الداعمين السابقين لليمين المتطرف الذي انهار تحالفه مع حزبه في مايو أيار.
 
وقال كورتس وزعيم الخضر فيرنر كوجلر أمس الأربعاء إنهما توصلا إلى اتفاق من شأنه أن يجعل كورتس مستشارا للبلاد مرة أخرى ويوصل الخضر إلى السلطة للمرة الأولى. وذكرا أن الاتفاق يشمل إجراءات قوية تتعلق بالقضايا الرئيسية لدى كورتس وسوف "يحدّث النظام الضريبي".
 
ومن المقرر أن ينشر الحزبان تفاصيل اتفاقهما في الرابعة مساء (1500 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس. وأحجم الحزبان عن كشف تفاصيل عن خطتهما قبل ذلك.
 
وذكرت صحيفة دي بريسه وهيئة البث التلفزيوني والإذاعي (أو.آر.إف) أن الاتفاق يشمل رفع سن حظر ارتداء الفتيات لغطاء الرأس بالمدارس من نحو عشرة أعوام إلى 14 عاما.
 
كما يتضمن إحياء خطة مثيرة للجدل تسمح بالحبس الوقائي لأفراد ربما يكونون خطرين، حتى وإن لم يرتكبوا جرما، والتي قدمتها حكومة كورتس الائتلافية مع اليمين المتطرف بعد حادث طعن مميت ارتكبه على ما يبدو طالب لجوء في فبراير شباط.
 
وإذا تأكدت هذه الإجراءات، فسيكون من الصعب على الكثيرين من أنصار الخضر تقبلها، وما زال يتعين أن توافق جهة صنع القرار العليا لدى الخضر، وهي المؤتمر الاتحادي، على الاتفاق يوم السبت.

غطاء الرأس

النمسا

المهاجرين

الخضر

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