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أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس.. و1دولار أمريكى بـ 3.75 ريال سعودى

الخميس، 02 يناير 2020 05:10 م
أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس.. و1دولار أمريكى بـ 3.75 ريال سعودى عملات
كتبت – سماح حمدى

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ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 2-1-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصري نحو 0.27 ريال سعودي، و1 يورو نحو 4.20 ريال سعودي، و 1 درهم إماراتى نحو 1.02 ريال سعودى وجاءت اسعار العملات اليوم  فى المملكة العربية السعودية كالتالى:       

                                 

دولار أمريكي (USD)

 1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودي   =  0.27  دولار أمريكي.

 

 يورو (EUR)    

 1 يورو = 4.20 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.24 يورو.

 

جنيه استرليني (GBP)

1 جنيه استرليني = 4.95 ريال سعودي.

1 ريال سعودي  =  0.20 جنيه استرليني.

 

دولار كندي (CAD)

1 دولار كندي = 2.88  ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.35 دولار كندي.

 

دولار أسترالي (AUD)

1 دولار أسترالي = 2.62 ريال سعودي.

1 ريال سعودي =   0.38  دولار أسترالي.

 

ين ياباني (JPY)

1 ين ياباني = 0.03 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 29.00 ين ياباني.


 

جنيه مصري (EGP)

1 جنيه مصري = 0.23 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.28 جنيه مصري


 

درهم إماراتي (AED)

1 درهم إماراتي = 1.02 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.98 درهم إماراتي


 

جنيه سوداني (SDG)

1 جنيه سوداني = 0.08 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 12.04 جنيه سوداني

 

 دينار جزائري (DZD)

1 دينار جزائري = 0.03 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.77 دينار جزائري


 

 دينار بحريني (BHD)

1 دينار بحريني = 9.949 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.10 دينار بحريني


العملات فى السعودية

السعودية

العملات مقابل الريال

اخبار الاقتصاد

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