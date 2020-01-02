أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس.. و1دولار أمريكى بـ 3.75 ريال سعودى

كتبت – سماح حمدى

ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 2-1-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصري نحو 0.27 ريال سعودي، و1 يورو نحو 4.20 ريال سعودي، و 1 درهم إماراتى نحو 1.02 ريال سعودى وجاءت اسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكي (USD)

1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكي.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.20 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.24 يورو.

جنيه استرليني (GBP)

1 جنيه استرليني = 4.95 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.20 جنيه استرليني.

دولار كندي (CAD)

1 دولار كندي = 2.88 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.35 دولار كندي.

دولار أسترالي (AUD)

1 دولار أسترالي = 2.62 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.38 دولار أسترالي.

ين ياباني (JPY)

1 ين ياباني = 0.03 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 29.00 ين ياباني.





جنيه مصري (EGP)

1 جنيه مصري = 0.23 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.28 جنيه مصري





درهم إماراتي (AED)

1 درهم إماراتي = 1.02 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.98 درهم إماراتي





جنيه سوداني (SDG)

1 جنيه سوداني = 0.08 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 12.04 جنيه سوداني

دينار جزائري (DZD)

1 دينار جزائري = 0.03 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.77 دينار جزائري





دينار بحريني (BHD)

1 دينار بحريني = 9.949 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.10 دينار بحريني