أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس.. و1دولار أمريكى بـ 3.75 ريال سعودى

ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 2-1-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصري نحو 0.27 ريال سعودي، و1 يورو نحو 4.20 ريال سعودي، و 1 درهم إماراتى نحو 1.02 ريال سعودى وجاءت اسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
دولار أمريكي (USD)
1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكي.
يورو (EUR)
1 يورو = 4.20 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.24 يورو.
جنيه استرليني (GBP)
1 جنيه استرليني = 4.95 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.20 جنيه استرليني.
دولار كندي (CAD)
1 دولار كندي = 2.88 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.35 دولار كندي.
دولار أسترالي (AUD)
1 دولار أسترالي = 2.62 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.38 دولار أسترالي.
ين ياباني (JPY)
1 ين ياباني = 0.03 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 29.00 ين ياباني.
جنيه مصري (EGP)
1 جنيه مصري = 0.23 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.28 جنيه مصري
درهم إماراتي (AED)
1 درهم إماراتي = 1.02 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.98 درهم إماراتي
جنيه سوداني (SDG)
1 جنيه سوداني = 0.08 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 12.04 جنيه سوداني
دينار جزائري (DZD)
1 دينار جزائري = 0.03 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.77 دينار جزائري
دينار بحريني (BHD)
1 دينار بحريني = 9.949 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.10 دينار بحريني
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