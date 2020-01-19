محافظ بنى سويف يوجه بنقل عجوز "بلا مأوى" إلى دار رعاية المسنين

بنى سويف - أيمن لطفى

كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مدير عام التضامن الاجتماعى، بسرعة التعامل مع عجوز بلا مأوى عثر عليه نائما بمدينة بنى سويف العاصمة، واتخاذ ما يلزم نحو توفير الرعاية الاجتماعية والصحية المطلوبة للمسن.



وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، أوفدت إحسان عبد اللطيف أبوزيد مدير عام التضامن الاجتماعى بالمحافظة فريق التدخل السريع والذى ضم كلا من " صالح حمد، سعد سليمان، "إلهام بطرس"، إلى مكان الحالة فى شارع مجاور لمسجد الأباصيرى بحى بنى سويف الجديدة، وتبين إنه رجل مسن يدعى "ر. ر. م " وتم نقله إلى دار الخير والبركة للمسنين بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة له .



كما وجه المحافظ إلى بحث الحالة من النواحى الاجتماعية والأسرية، ومحاولة الاستدلال والوصول لأسرة هذا المواطن، والوقوف على ملابسات تواجده بلا مأوى بأحد الشوارع، مع تكثيف حملات التضامن بالتنسيق مع وحدات حقوق الإنسان والمرأة وذوى الإعاقة بديوان عام المحافظة، والتى تجوب شوارع وميادين المحافظة بحثا عن مثل هذه الحالات، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.



وأشار بيان صحفى صباح اليوم الأحد، إلى أن المحافظة تشكر إيجابية بعض المواطنين من خلال تعاونهم الفاعل فى رصد أية مشكلات أو حالات تتطلب التدخل السريع "كحالة هذا المسن"، ولكنها تهيب أيضا بالمواطنين توخى الحذر فى نشر أية أوجه قصور قبل التأكد منها من الجهات المختصة أو بالوقوف عليها على أرض الواقع، حتى لا يكون نشر هذه الموضوعات من أبواب نشر الشائعات "بدون قصد "،حيث يؤثر ذلك بالسلب على المواطنين والمجتمع ككل، بجانب أهمية توخى الحذر فى نشر الحالات الانسانية على نطاق أوسع أو بشكل واضح قد يسيئ لهذه الحالات نفسيا ومجتمعيا ،فبعدما تحل المشكلة تبقى الصورة غير الملائمة على مواقع السوشيال ميديا لتضر بالمواطن وسط أهله وجيرانه، باستثناء بعض الحالات التى تتطلب النشر الواسع كحالات ضياع أو فقد الأطفال من ذويهم أو حالات كبار السن، أو الحالات التى تستطيع الوصول أو التعرف على أهاليهم وما شابه ذلك.



كما تحيط المحافظة المواطنين علما بأنه تم توفير أكثر من وسيلة لتلقى شكاوى المواطنين منها: خدمة الماسينجر على الصفحة الرسمية أو خدمة الواتس آب برقم "01018460099"، والخط الساخن 114، أو التقدم بالشكوى مكتوبة لإدارة خدمة المواطنين بديوان المحافظة أو دواوين الوحدات المحلية، أو التقدم بالشكوى لخط نجدة الطفل بالمحافظة، أو وحدة حقوق الانسان، أو وحدة المرأة، أو ادارة ذوى الاعاقة بالديوان العام، أو إرسالها لخدمة صوتك مسموع أو البوابة الموحدة للشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.