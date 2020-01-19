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خالد صلاح
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قراصنة يونانيون يشنون هجوما إلكترونيا انتقاميا على مواقع وخدمات تركية

الأحد، 19 يناير 2020 12:00 ص
قراصنة يونانيون يشنون هجوما إلكترونيا انتقاميا على مواقع وخدمات تركية هاكرز _ صورة أرشيفية
أثينا /أ ش أ/

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شنت مجموعة من القراصنة اليونانيين هجوما انتقاميا على مواقع وخدمات إنترنت تركية؛ ردا على اختراق قراصنة أتراك مواقع إلكترونية حكومية فى اليونان.

وقال القراصنة اليونانيون - فى منشور لهم عبر الإنترنت، حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، السبت - "مثلما ضرب الأتراك بالأمس مواقع يونانية، قررنا الرد بالمثل فى اليوم التالي، وجب علينا الإعلان عن أن الهجمات بدأت الآن".

وأوضح القراصنة أنه تم اختراق بوابة نداء الطوارئ 112 وخدمات البريد الإلكترونى لصحيفتى "صباح" و"حرييت"، بالإضافة إلى خدمات البريد الإلكترونى للشرطة التركية ومنظمة الاستخبارات الوطنية "MIT"، ما مجموعه عشر خدمات.

وكان القراصنة الأتراك اقتحموا - أمس - المواقع الإلكترونية التابعة لجهاز الاستخبارات الوطنى اليونانى (NIS)، ووزارة الشؤون الخارجية، والبرلمان، ووزارة المالية، وبورصة أثينا، حيث تم تعطيلها لمدة ساعة تقريبا.

 


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