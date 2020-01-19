العربية: الجيش اليمنى يُسقط مُسيرة فى موقع انفجار مأرب الإرهابى

ماجد تمراز

أذاعت قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل لها، مطالبة قيادة الجيش اليمني، باتخاذ أقصى درجات الحذر بعد هجوم مأرب الإرهاب الذى راح ضحيته العشرات، بعد أن استهدفت ميليشيات الحوثى مسجدا داخل مركزا للجيش فى مأرب، حيث أعلن الإعلام العسكرى أن قوات الدفاع الجوى بالجيش أسقطت طائرة مُسيرة، بينما انفجرت أخرى فى الموقع.

وقالت القوات المسلحة اليمينية، إن هجوم مأرب الإرهابى لن يزيدنا إلا ثباتا وإصرارا، مؤكدة أن الجيش يخوض معركة عسكرية مفتوحة مع ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، حيث دعت أبناء الشعب اليمنى جميع أنحاء البلاد إلى الالتفات حول الشرعية والجيش للتصدى لهؤلاء المسلحين.

وارتفع عدد ضحايا الهجوم الصاروخى على معسكر للجيش الوطنى اليمنى فى مأرب إلى 60 قتيلا، وأكثر من 50 جريحا، وذلك وفقا لما ذكرته قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم السبت.

وأشارت مصادر، فى وقت سابق، إلى أن الميليشيات الحوثية شنت هجومًا مزدوجًا بالصواريخ على المعسكر، واستهدف القصف مسجد داخل المعسكر أثناء تأدية الجنود الصلاة.

ويأتى هذا القصف بالتزامن مع استمرار الهجوم الذى بدأه الجيش الوطنى بدعم وإسناد من التحالف العربى على مواقع الميليشيات فى جبهة نهم شمال شرق صنعاء.