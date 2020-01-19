السعودية تبدأ تدريس اللغة الصينية فى مدارسها‎ بشكل رسمى

قالت وزارة التعليم السعودية، إنها ستبدأ بتدريس اللغة الصينية في مدارس البلاد بشكل رسمي وتجريبي مع بداية الفصل الدراسي الثاني الذي ينطلق اليوم الأحد في عموم البلاد، وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ابتسام الشهرى، عبر "تويتر"، "سوف تبدأ مع بداية الفصل الثاني بتدريس اللغة الصينية في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، 4 منها في الرياض، و2 في جدة، و2 بالمنطقة الشرقية".

تبدأ #وزارة_التعليم مع #بداية_الفصل_الثاني بتدريس #اللغة_الصينية في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، 4 منها في الرياض، و2 في جدة، و2 بالمنطقة الشرقية، وستكون مادة اختيارية للتسجيل، وتمثّل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات. — ابتسام الشهري (@spokesp_moe) January 18, 2020

وأضافت "ستكون (مقررات اللغة الصينية) مادة اختيارية للتسجيل، وتمثل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات".

واتفقت السعودية والصين، فى فبراير الماضي على وضع خطة لإدراج اللغة الصینیة في جمیع مراحل التعلیم العام والتعلیم الجامعي في المملكة، في خطوة تدعم سعي البلدين لتعزيز علاقاتهما على كافة المستويات.

وجاء الإعلان عن الاتفاق يومها بالتزامن مع زيارة قام بها ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، إلى الصين، وهي خطوة قوبلت بترحيب واسع بين السعوديين بالنظر لقوة الصين الاقتصادية وشراكتها الاستراتيجية للمملكة.

وقال ولي العهد السعودي العام الماضي، إن "علاقة المملكة بالصين عميقة، وعلاقة سكان الجزيرة العربية مع الصينيين تمتد إلى آلاف السنين"، مضيفا أن "مبادرة طريق الحرير وتوجهات الصين الاستراتيجية تتلاقى بشكل كبير جدا مع رؤية المملكة 2030"، وهي خطة سعودية طموحة لتنويع مصادر الدخل وتوفير الوظائف والمساكن.