10 أسئلة محرجة من وائل غنيم عجز مذيع الإخوان عن الإجابة عليها

فيما يمكن وصفه بالفضيحة في عقر الدار، ظهر الناشط السياسي وائل غنيم على قناة مكملين، مع المذيع الإخواني سيد توكل، ووجه له عدة أسئلة، عجز المذيع الإخواني عن الإجابة عليها.

وضمن الأسئلة التي سألها وائل غنيم للمذيع الإخواني:

من أين تأتي لكم التمويلات؟

من ضابط المخابرات التركي الذي تعملون لحسابه ؟

ما هي خبرة عزام التميمي لتحديد مصير مصر؟

هل منطقي قطر صاحبة الـ 300 ألف مواطن تحدد مصير 100 مليون مواطن؟

من يمول قناة مكملين؟

من يخطط للمقاول محمد علي؟

من يمولك يا سيد يا توكل ويدفع لك المرتب ويطعم فمك؟

لماذا لا تتحدث عن مشكلات قطر؟

لماذا لا تدعني أتحدث عن عزام التميمي؟

هل نجحتم في حل مشاكلكم الداخلية في تركيا، لتتحدثون عن حل مشاكل مصر