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وائل غنيم ترند رقم 1 فى مصر بعد فضحه الإخوان على قناة مكملين

السبت، 18 يناير 2020 02:06 م
وائل غنيم ترند رقم 1 فى مصر بعد فضحه الإخوان على قناة مكملين الناشط وائل غنيم
كتب محمد رضا

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تصدر وائل غنيم الترند فى مصر بعد ساعات قليلة من هجومه على قنوات الإخوان الإرهابية الذى فضح خلاله ألاعيب إعلاميو الجماعة خارج مصر أثناء مداخلته عبر "سكايب" على قناة مكملين التابعة للجماعة الإرهابية، الأمر الذى تفاعل مع المصريين بشكل كبير عبر منصة التواصل الاجتماعى "تويتر".

 

وتفاعلًا مع مداخلة وائل غنيم التى فضحت الإعلاميين فى قنوات الإخوان، قال إسلام خالد "يخربيت سنينك يا وائل أنت عملت فيه إيه خليته يصب عرق كدا"، وذلك تعليقًا على صورة الإعلامى الإخوانى سيد توكل مذيع قناة مكملين، فيما قال آخر "وائل غنيم للإخوانى سيد توكل: "يحيى حامد ساب العيال الصغيرة تتسوح فى الغربة وراح خد الجنسية التركية وبقى بيزنس مان"، وأضاف ثالث: "الإخوان بقوا ملطشة".

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كما شارك حساب باسم بنت مصر، والتى قالت: "وائل غنيم لقناة مكملين: "المسئولين فى مصر مضغوطين بسبب الروتين الحكومى وهناك خدمات تقدم للمواطنين"، وأضافت "أول ما دخل على المذيع فكرنى بعشرى ف إبراهيم الأبيض"، بينما قالت إنجى على، "(قال للمذيع :"مكملين.. مكملين على فين يا حمير.. والمذيع عمل نفسه مش سامع")"، كما قالت صفاء "صراحة حاطط عليهم أوى الأيام دى.. وبصوت وائل بقا (أنتم يا خرفان البنا...).. اكملوا بقا".

 

وكان قد شن الناشط السياسى وائل غنيم، هجومًا على قنوات جماعة الإخوان الإرهابية ليكشف تدليسهم وكذبهم بعدما اقتطعوا فيديوهات مداخلته على قناة مكملين بشكل لا يوضح الحقائق التى قالها خلال مداخلته على القناة الإخوانية، مخالفين بذلك حرية الصحافة والرأى والأمانة المهنية فى العرض، فيما توعدهم وائل بفضح ألاعيبهم وقذارتهم - حسب تعبيره – خلال الفترة المقبلة.

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وفضح وائل غنيم، تلاعب قناة مكملين فى فيديوهات مداخلته الهاتفية بقصها بالشكل الذى يجمل موقفهم بعض الشىء، حيث كتب عبر حسابه على تويتر، "حركة وسخة أوى فى قناة مكملين.. تقطعوا الفيديوهات بالشكل القذر ده وتشيلوا الفيديو الكامل.. أنتم مكملين شكلكم معانا لسه.. فصبر جميل يا مُدعى الدين".

 

جاءت تغريده وائل غنيم هذه بعدما كان قد أجرى مداخلة عبر "سكايب" مع قناة مكملين الإخوانية، والتى قال خلالها: إن "الحل الوحيد لأى أزمة تمر بها مصر، سيكون من خلال اتحاد المصريين، وألا تحصل أى جهة على تمويل أو أموال من قطر أو غيرها"، كما شن وائل غنيم هجومًا عنيفا على قناة مكملين، قائلا: "ما تتناوله قنوات الإخوان عن القضايا المصرية غير حيادى وتحركه أيادى خارجية".

 

وفضح الناشط السياسى طريقة تناول قنوات الإخوان، وإعلاميين الجماعة للقضايا المصرية، موجها حديثه للعاملين بالقنوات: "أنتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللى بيتقال لكم من قطر.. وطلعتوا إشاعة أن الإمارات مولت حركة تمرد".

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كما أكد وائل غنيم، خلال مداخلة مع الإعلامى الإخوانى سيد توكل، على قناة مكملين من خلال تطبيق "سكايب"، أن ما تدعو إليه المعارضة الخارجية للتخريب والنزول إلى الشارع أمر غير صحيح وغير طبيعى، وقال: "مينفعش كل ما نزعل ونعترض ننزل الشارع، مش صح ومش هينفع، كدة مش هنخلص، المشاكل برة مصر بتتحل على الترابيزات.. مش فى الشارع".

 

وانتقد وائل غنيم خلال مداخلة على القناة الإخوانية، الذين يتاجرون بدماء الشهداء، قائلاً: "اوعوا تتاجروا بحق الشهيد.. أنا هتحاسب لوحدى وأنت هتتحاسب لوحدك وكل واحد فينا هيتحاسب لوحده"، فقاطعه المذيع الإخوانى سيد توكل أثناء حديثه قائلا: "أنت أتغيرت أوى يا وائل"، فرد عليه: "الحمد لله أنا أتغيرت للأحسن وياريت كل الناس تتغير".

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ومن أبرز الفضائح التى كشفها وائل غنيم، خلال مداخلته مع قناة "مكملين" الإخوانية، الآتى:

 

1- المقاول الهارب محمد على يدعو للتظاهر بناءً على ورق مقدم له من الإخوانى يحيى حامد وقيادات الإخوان فى تركيا وقطر.

 

2- الإخوان بيكذبوا ولا أعلم من الذى يمول قناة مكملين وإعلامهم.

 

3- إعلام الإخوان فاهمين الدنيا غلط  وبيقبضوا فلوس مقابل أنهم يلعبون سياسة.

 

4الإخوانى يحيى حامد ساب العيال الصغيرة - فى إشارة إلى شباب الإخوان - تتسوح فى الغربة وراح خد الجنسية التركية وبقى بيزنس مان.

 

5- قنوات الإخوان بتتعامل مع مين من المخابرات القطرية والتركية؟ ومن الذى يمول قناة مكملين.

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6- الإخوانى عزام التميمى يأخذ أموالا من قطر وقاعد يخطط لمستقبل مصر وهو ميعرفش عنها حاجة.

 

7- قنوات الإخوان بغبغانات وبيرددوا الكلام اللى بيتقالهم من قطر وطلعوا إشاعة إن الإمارات مولت حركة تمرد.

 

8- لكل إعلام الإخوان أنت معندكش مشكلة قطر تمولك بس تضايق لو الإمارات مولت حركة تمرد.

 

9- ما هى خبرات عزام التميمى فى الحياة علشان هو والقطريين عايزين يحركوا بلد فيها 100 مليون.

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10- قطر كلها 300 ألف مواطن عايزه تحرك بلد زى مصر فيها ملايين.

 

11كيف لمقاول هارب يدعى محمد على، موجود فى إسبانيا، وآخرين موجودين فى قطر وتركيا يريدون تحريك بلد فيها ملايين.

 

12محتاج أعرف من اللى ورا يحيى حامد وعزام التميمى ومين بيديهم الفلوس دى كلها وإيه المصلحة فى إنهم يهاجموا مصر.

 

13ياريت الإخوانى يحيى حامد يبص للصورة الصح لمصر وهو فاهم إن الغلط راكبه.

 


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