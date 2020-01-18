سوبر كورة
Ads
الأحد، 19 يناير 2020 01:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

هيلارى كلينتون: عشت "لحظات هوان" خلال إعداد ومشاهدة فيلم وثائقى عنى

السبت، 18 يناير 2020 08:04 م
هيلارى كلينتون: عشت "لحظات هوان" خلال إعداد ومشاهدة فيلم وثائقى عنى هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة
باسادينا (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت هيلارى كلينتون، إنها عاشت لحظات هوان خلال مقابلات لإعداد الفيلم الوثائقى الجديد عن حياتها وكذلك خلال مشاهدته بعد الانتهاء من إعداده.

 

كما شعرت بتلك اللحظات عند خسارتها المفاجئة لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 وبعد مواقف تبنت فيها نهجا مثيرا للانقسام خلال حياتها المهنية على مدى 50 عاما.

 

ويسجل فيلم "هيلاري" المكون من أربعة أجزاء والذى سيبدأ عرضه على قناة هولو التلفزيونية فى السادس من مارس آذار حياتها من نشأتها فى شيكاجو إلى التحاقها بكلية ييل للقانون إلى اكتسابها وضع سيدة أولى وعضويتها فى مجلس الشيوخ وتقلدها منصب وزيرة الخارجية ومحاولتها الفاشلة لأن تصبح أول رئيسة للولايات المتحدة.

 

ويتناول الفيلم أيضا كيف اقترن صعود هيلارى بحملتها لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وشاركت هيلارى فى مقابلات مدتها 35 ساعة أجرتها السينمائية نانيت بيرستين التى سجلت لها لقطات خلف الكواليس خلال حملة الانتخابات الرئاسية فى 2016.

 

وقالت كل منهما إنه لم تكن هناك محظورات فى مناقشة أى موضوع. وناقشت هيلارى (72 عاما) كل شيء من خسارتها أمام دونالد ترامب إلى خيانة زوجها لها والتى تسببت فى محاكمته عام 1998 لعزله وإن كان قد نجا من العزل، وأيضا تم التسجيل مع بيل كلينتون ضمن الإعداد للفيلم.

 

وقالت هيلارى أمس الجمعة أمام جمعية النقاد التلفزيونيين بعد عرض تمهيدى للفيلم "كان هناك الكثير من لحظات الهوان".

 

وأضافت "إحداها كانت الاعتراف بأننى غالبا، من وجهة نظري، تم تشويه صورتى وإساءة فهمي، وأننى يتعين أن أتحمل الكثير من المسؤولية عن ذلك".

 

وقالت عن مثل هذه اللحظات "أريد بالفعل أن أتجاهلها، وأن أمحوها، وألا أفكر فيها"، وقالت إنها غالبا ما فوجئت بردود الفعل على تصريحات أدلت بها بينما شعرت بأن تلك التصريحات "ليست بعيدة عن المألوف"، وخلال مشاهدتها الفيلم قالت إن هناك أوقاتا تمنت لو أنها استطاعات نقل أفكارها بطريقة أفضل.

 

وسيعرض الفيلم فى مهرجان ساندانس السينمائى فى مدينة بارك سيتى بولاية يوتا فى وقت لاحق من الشهر الجارى كما سيعرض فى مهرجان برلين السينمائى فى فبراير، وقالت بيرستين "أردت أن يفهم الناس أن هذه شخصية تاريخية مثيرة للجدل بشكل لا يصدق".

 

 


هيلارى كلينتون

مشاهدة فيلم وثائقى

ألمانيا

المستشارة الألمانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اعرف تفاصيل الفيلم الوثائقى هيلارى كلينتون من النشأة للفضائح العامة وحملتها

السبت، 18 يناير 2020 07:06 م

سخرية من أزمة القصر البريطانى تشعل السوشيال ميديا.. هارى وميجان يغادران جروب العائلة على واتس اب.. ملكة بريطانيا تستعين بـ"جيمس بوند" وتحرض هيلارى كلينتون ضد الدوقة.. وقرار التنحى يفجر ساندرينجهام.. فيديو وصور

الثلاثاء، 14 يناير 2020 01:34 م

ترامب الابن يحبس هيلارى كلينتون داخل قفص حديدى.. اعرف التفاصيل "صور"

الأحد، 05 يناير 2020 09:56 ص

تعيين هيلارى كلينتون مستشارا لجامعة كوين بايرلندا الشمالية

الخميس، 02 يناير 2020 10:40 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأطباء: استقرار حالة مصابات حادث طبيبات المنيا وحالتان فى العناية المركزة

الأطباء: استقرار حالة مصابات حادث طبيبات المنيا وحالتان فى العناية المركزة

رسالة حب وصور من الذكريات فى تهنئة نجل الفنانة "أنغام" بعيد ميلادها

رسالة حب وصور من الذكريات فى تهنئة نجل الفنانة "أنغام" بعيد ميلادها

البرلمان يوصى بـ8 خطوات حكومية لدعم الإسكان الاجتماعى.. زيادة الوحدات أبرزها

البرلمان يوصى بـ8 خطوات حكومية لدعم الإسكان الاجتماعى.. زيادة الوحدات أبرزها

أول تعليق من أصالة على إمكانية المصالحة مع أنغام بعد فترة طويلة من الخلافات

أول تعليق من أصالة على إمكانية المصالحة مع أنغام بعد فترة طويلة من الخلافات

أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة