هيلارى كلينتون: عشت "لحظات هوان" خلال إعداد ومشاهدة فيلم وثائقى عنى

باسادينا (رويترز)

قالت هيلارى كلينتون، إنها عاشت لحظات هوان خلال مقابلات لإعداد الفيلم الوثائقى الجديد عن حياتها وكذلك خلال مشاهدته بعد الانتهاء من إعداده.

كما شعرت بتلك اللحظات عند خسارتها المفاجئة لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 وبعد مواقف تبنت فيها نهجا مثيرا للانقسام خلال حياتها المهنية على مدى 50 عاما.

ويسجل فيلم "هيلاري" المكون من أربعة أجزاء والذى سيبدأ عرضه على قناة هولو التلفزيونية فى السادس من مارس آذار حياتها من نشأتها فى شيكاجو إلى التحاقها بكلية ييل للقانون إلى اكتسابها وضع سيدة أولى وعضويتها فى مجلس الشيوخ وتقلدها منصب وزيرة الخارجية ومحاولتها الفاشلة لأن تصبح أول رئيسة للولايات المتحدة.

ويتناول الفيلم أيضا كيف اقترن صعود هيلارى بحملتها لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وشاركت هيلارى فى مقابلات مدتها 35 ساعة أجرتها السينمائية نانيت بيرستين التى سجلت لها لقطات خلف الكواليس خلال حملة الانتخابات الرئاسية فى 2016.

وقالت كل منهما إنه لم تكن هناك محظورات فى مناقشة أى موضوع. وناقشت هيلارى (72 عاما) كل شيء من خسارتها أمام دونالد ترامب إلى خيانة زوجها لها والتى تسببت فى محاكمته عام 1998 لعزله وإن كان قد نجا من العزل، وأيضا تم التسجيل مع بيل كلينتون ضمن الإعداد للفيلم.

وقالت هيلارى أمس الجمعة أمام جمعية النقاد التلفزيونيين بعد عرض تمهيدى للفيلم "كان هناك الكثير من لحظات الهوان".

وأضافت "إحداها كانت الاعتراف بأننى غالبا، من وجهة نظري، تم تشويه صورتى وإساءة فهمي، وأننى يتعين أن أتحمل الكثير من المسؤولية عن ذلك".

وقالت عن مثل هذه اللحظات "أريد بالفعل أن أتجاهلها، وأن أمحوها، وألا أفكر فيها"، وقالت إنها غالبا ما فوجئت بردود الفعل على تصريحات أدلت بها بينما شعرت بأن تلك التصريحات "ليست بعيدة عن المألوف"، وخلال مشاهدتها الفيلم قالت إن هناك أوقاتا تمنت لو أنها استطاعات نقل أفكارها بطريقة أفضل.

وسيعرض الفيلم فى مهرجان ساندانس السينمائى فى مدينة بارك سيتى بولاية يوتا فى وقت لاحق من الشهر الجارى كما سيعرض فى مهرجان برلين السينمائى فى فبراير، وقالت بيرستين "أردت أن يفهم الناس أن هذه شخصية تاريخية مثيرة للجدل بشكل لا يصدق".