هاشتاج "كلنا محمد بن زايد" يتصدر تويتر.. والمغردون: حفظكم الله ورعاكم

كتبت ـ ريهام عبد الله

يحظى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، بمكانة كبيرة لدى جموع الشعب العربي، وليس الإماراتيين فقط، فيعتبره الكثيرون نموذجا للقائد المميز والناجح، خاصة فى ظل المكانة الكبيرة والرقى الذى تشهده إمارة أبو ظبى، والإمارات عموما، وفى ظل نشاط كبير له داخليا وخارجيا، تصدر هاشتاج "كلنا محمد بن زايد"، كل من، ترند مصر والإمارات اليوم السبت.



ترند مصر

ودشن رواد تويتر، هاشتاج "كلنا محمد بن زايد"، وتصدر الترند المصرى والإماراتى، وظهر ضمن الأكثر تداولا بين رواد الموقع اليوم السبت، واحتفى رواد تويتر، بزيارته الهامة لمصر ومشاركته فى افتتاح قاعدة برنيس العسكرية على البحر الأحمر، برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتزامن مع انطلاق كأس محمد زايد للقدرة اليوم السبت فى الإمارات.



الهاشتاج



الشيخ محمد بن زايد

وغرد أحد المدونين بتويتر: "حفظكم الله ورعاكم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى العرب تفتخر بكم جيل من بعد جيل "، وقال آخر :"كلنا محمد بن زايد، "رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا"، واجعل مصر والإمارات دائما في خير وترابط إلى يوم الدين"، وآخر قال :" هذا الرجل لن نوفيه حقه مهما كتبنا.. لمسة تواضع وبساطة".



كلنا محمد بن زايد



محمد بن زايد

وعبر المغردون عبر الهاشتاج عن حبهم للشيخ محمد بن زايد، وجددوا دعمهم له، فقال أحدهم: اللهم احفظه بعينك التي لا تنام وطول عمره على طاعتك"، كما استغلوا الهاشتاج، للتعبير عن مدى عمق العلاقات بين مصر والإمارات، فغرد أحدهم بصورة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد، خلال افتتاح مهرجان شرم الشيخ التراثى، وعلق عليها :" دائما معا"، وغرد آخر عبر الهاشتاج :"كل التحية لشعب الامارات العزيز واقول من القاهرة كلنا محمد بن زايد، كلنا محمد بن زايد".