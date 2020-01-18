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مواقيت الصلاة اليوم السبت 18/1/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

السبت، 18 يناير 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم السبت 18/1/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم السبت، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
 
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان، وذلك كما يلى:
 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 5:20   ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:05 ص
 
ميعاد صلاة العصر 2:59 م
 
موعد صلاة المغرب 5:19 م
 
ميعاد صلاة العشاء 6:40 م
 
 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

 
موعد صلاة الفجر 5:26 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:09 م
 
موعد صلاة العصر 3:01 م
 
توقيت صلاة المغرب 5:21 م
 
موعد صلاة العشاء 6:43 م
 
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

 
موعد صلاة الفجر 5:17 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:01 م
 
موعد صلاة العصر 2:54 م
 
ميعاد صلاة المغرب 14: 5 م
 
توقيت صلاة العشاء 6:35 م
 
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

 

موعد صلاة الفجر 5:05 ص
 
توقيت صلاة الظهر 11:53ص
 
موعد صلاة العصر 2:51 م
 
توقيت صلاة المغرب 5:12 م
 
موعد صلاة العشاء 6:30 م
 
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

 

 
موعد صلاة الفجر 5:08 ص
 
توقيت صلاة الظهر 11:59 ص
 
موعد صلاة العصر 3:01 م
 
توقيت صلاة المغرب 5:23 م
 
موعد صلاة العشاء 6:40 م
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
 
 

مكة

 
موعد صلاة الفجر 5:36 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:31 م
 
موعد صلاة العصر 3:39 م
 
موعد صلاة المغرب 6:03 م
 
ميعاد صلاة العشاء 7:16 م
 
 

المدينة المنورة

 

 
موعد صلاة الفجر 5:40 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:31 م
 
موعد صلاة العصر 3:34 م
 
موعد صلاة المغرب 5:59 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:13 م
 
 

الرياض

 

 
موعد صلاة الفجر 5:12 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
 
موعد صلاة العصر 3:06 م
 
ميعاد صلاة المغرب 5:31 م
 
موعد صلاة العشاء 6:44 م
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

 

 
موعد صلاة الفجر 5:04 ص
 
توقيت صلاة الظهر 11:50 م
 
ميعاد صلاة العصر 2:45 م
 
موعد صلاة المغرب 5:07
 
موعد صلاة العشاء 6:25 م
 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

 

 
موعد صلاة الفجر 5:41 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:32 م
 
موعد صلاة العصر 3:36 م
 
توقيت صلاة المغرب 5:57 م
 
موعد صلاة العشاء 7:14 م
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

 

 
موعد صلاة الفجر 5:57 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:37 م
 
موعد صلاة العصر 3:23 م
 
توقيت صلاة المغرب 5:44 م
 
موعد صلاة العشاء 7:07 م
 
 

مواقيت الصلاة بالكويت

 

 
توقيت صلاة الفجر 5:12 ص
 
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
 
ميعاد صلاة العصر 2:53 م
 
توقيت صلاة المغرب  5:13 م
 
مواقيت صلاة العشاء 6:34 م
 

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