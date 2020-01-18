معرض المحفوظات يمسح كلمة "ترامب" من صور مسيرات المرأة الرافضة للرئيس

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن معرض المحفوظات الوطنية الأمريكى طمس تفاصيل صور لنساء شاركن فى مسيرة المرأة فى 21 يناير 2017، يوم تنصيب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وذلك احتجاجا على اختياره رئيسا.

وأوضحت الصحيفة أن هيئة المحفوظات أقرت الصور الضبابية بإجراء تعديلات متعددة على صورة "مسيرة المرأة 2017" التي عُرضت في المتحف ، مما أدى إلى عدم وضوح اللافتات التي حملتها المتظاهرات اللواتي انتقدن ترامب. كما تم إضفاء "الضبابية" على كلمات ظهرت على اللافتات علامات تشير إلى تشريح المرأة.



الله يكره ترامب

وأوضحت الصحيفة أن الصورة الملونة الكبيرة التي تستقبل زوار معرض المحفوظات الوطنية احتفالا بالذكرى المئوية لحصول المرأة على حق الاقتراع ، تظهر من زاوية الحشد الكبير من النساء الذى ملأ بنسلفانيا أفينيو في مسيرة النساء في 21 يناير 2017، ومن الزاوية الأخرى تجد صورة بالأبيض والأسود لمسيرة الاقتراع النسائية أيضًا في شارع بنسلفانيا ولكن فى عام 1913. وتعكس الصورتين مظاهرات مهمة لحقوق المرأة منذ أكثر من قرن.

لكن نظرة فاحصة تكشف قصة مختلفة.



لافتة الله يكره ترامب





وفي الإصدار الأصلي من صورة 2017 ، التي التقطها مصور Getty Images ماريو تاما ، فإن الشارع مليء بالمسيرات التي تحمل مجموعة متنوعة من اللافتات ، مع ظهور الكابيتول في الخلفية. في إصدار المحفوظات ، يتم تغيير أربعة من هذه اللافتات على الأقل.

وعلى سبيل المثال، اللافتة التي تقول "الله يكره ترامب"، تم طمس كلمة "ترامب"، بحيث يظهر "الله يكره" فقط على اللافتة التى تظهر فى الصورة. بينما لافتة تحمل شعار "ترامب والحزب الجمهورى- النساء تحذركم"، تم مسح كلمة "ترامب" من اللافتة فى الصورة المعروضة.

أما اللافتات التي تحتوي على رسائل تشير إلى تشريح المرأة - التي كانت سائدة في المسيرة - يتم تغييرها رقميًا أيضًا. واحدة تقول "إذا كان مهبلي قادرا على إطلاق الرصاص ، فسيكون أقل خضوعا للتدقيق" فى إشارة إلى قوانين السلاح، وفى الصورة تم حجب الكلمات.

وقال الأرشيف الوطنى إن قرار حجب الكلمات قد اتخذ لأنه تم تطوير المعرض من قبل مديري الوكالات وموظفي المتحف. وقال إن ديفيد س. فيريرو ، أمين المحفوظات في الولايات المتحدة الذي عينه الرئيس باراك أوباما في عام 2009 ، شارك في محادثات بشأن المعرض ويؤيد قرار تعديل الصورة.

قالت ميريام كليمان المتحدثة باسم الأرشيف في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني "بصفتنا وكالة اتحادية غير حزبية وغير سياسية ، فقد شطبنا الإشارة إلى اسم الرئيس في بعض الملصقات ، حتى لا نشارك في جدال سياسي حالي". وأضافت "مهمتنا هي حماية وتوفير السجلات الفيدرالية الأكثر أهمية في البلاد ، ومعارضنا هي إحدى الطرق التي نربط بها الشعب الأمريكي بتلك السجلات. كان تعديل الصورة محاولة من جانبنا للحفاظ على التركيز على السجلات. "

لم يستجب مسئولو الأرشيف لطلب تقديم أمثلة على الحالات السابقة التي غيّرت فيها المحفوظات مستندًا أو صورة فوتوجرافية حتى لا تتورط في جدال سياسي.

وقالت كليمان إن الصور التي تمت في مسيرات عامي 2017 و 1913 تم تقديمها معًا "لتوضيح النضالات المستمرة لقتال النساء من أجل مصالحهن".

وأضافت كليمان في البيان إن قرار طمس الإشارات إلى الأعضاء التناسلية للمرأة قد اتخذ لأن المتحف يستضيف العديد من مجموعات الطلاب والشباب ويمكن اعتبار الكلمات غير ملائمة.