سوبر كورة
Ads
الأحد، 19 يناير 2020 12:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مسودة مؤتمر برلين.. فرض عقوبات على من يسهل الحرب في ليبيا

السبت، 18 يناير 2020 04:44 م
مسودة مؤتمر برلين.. فرض عقوبات على من يسهل الحرب في ليبيا ليبيا
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مسودة مؤتمر برلين عن فرض عقوبات على من يقوم بتسهيل الحرب في ليبيا، واعتبار أن وقف إطلاق النار لا يشمل جهود محاربة الإرهاب، وتوحيد المؤسسات التنفيذية والتشريعية والعسكرية الليبية.

وأضافت مسودة مؤتمر برلين: يجب تشكيل قوة أمنية عسكرية موحدة لمحاربة الإرهاب في ليبيا، واستمرار قرار حظر السلاح، وتحذير من تسليح أي جماعة متطرفة، و ضغوط أوروبية لتجميد الاتفاقية بين تركيا والسراج، وذلك خلال نبأ عاجل بثته قناة العربية.  

وأكدت مصادر لقناة العربية، أن مؤتمر برلين سيشدد على وقف تركيا إرسال سلاح وقوات لليبيا، ومشاورات بين دول عربية وأوروبية لتنحي حكومة السراج، والجيش الليبي يتمسك برفض أي دور لتركيا كوسيط، و دول أوروبية وعربية ترفض مقترحا تركيا بإنشاء جيش مواز في طرابلس.

وتنطلق غدا الأحد اجتماعات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية بمشاركة دول إقليمية ودولية لبحث توحيد الموقف الدولي حول آلية حل الأزمة الليبية، ودعم أى حل سياسى تتفق عليه الأطراف السياسية الليبية.

وفي تطور خطير قبيل عقد المؤتمر الدولي أقدمت عدد من القبائل الليبية على تعطيل ووقف إنتاج النفط والغاز في عدد من الحقول، احتجاجا على استغلال المجلس الرئاسي الليبي لعوائد النفط في دعم المرتزقة السوريين الذين ترسلهم تركيا إلى طرابلس.

 بدورها أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء ما يجري من تعطيل أو وقف لإنتاج النفط في ليبيا.

 وأوضحت البعثة الأممية في بيان لها أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة أولاً وقبل كل شيء على الشعب الليبي، الذي يعتمد كلياً على التدفق الدائم للنفط. كما سيكون لهذه الخطوة أيضاً تداعياتها الهائلة التي ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور أصلاً في البلاد.

 وحثت البعثة جميع الليبيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، بينما تستمر المفاوضات الدولية في التوسط لإنهاء الأزمة الليبية التي طال أمدها، بما في ذلك التوصية باتخاذ تدابير لضمان الشفافية في تخصيص موارد الدولة.


مؤتمر برلين

اخبار عاجلة

عاجل

ليبيا

تركيا

السراج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انطلاق مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية غدا بمشاركة إقليمية ودولية.. قبائل ليبيا تعلن وقف إنتاج النفط احتجاجا على تخصيص عوائده للمرتزقة السوريين.. والمتحدث باسم الجيش الليبى يكشف عن إنشاء الأتراك منظومة دفاع جوى

السبت، 18 يناير 2020 03:00 م

الصحف العالمية اليوم: قوى كبرى تلتقى فى مؤتمر برلين فى محاولة لحل الأزمة الليبية ..معرض المحفوظات الوطنية يمسح اسم "ترامب" من صور المسيرات الرافضة لانتخابه.. ونفوق مئات الآلاف من الأسماك باستراليا بسبب الرماد

السبت، 18 يناير 2020 02:54 م

نيويورك تايمز: قوى كبرى تلتقى فى مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية

السبت، 18 يناير 2020 02:08 م

الرئيس الجزائرى يتوجه إلى برلين اليوم للمشاركة فى المؤتمر الدولى بشأن ليبيا

السبت، 18 يناير 2020 01:53 م

الرئيس السيسي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر برلين بشأن ليبيا

السبت، 18 يناير 2020 01:06 م

أبو الغيط يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر برلين بشأن ليبيا

السبت، 18 يناير 2020 11:59 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

تأجيل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك مع المصري

تأجيل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك مع المصري

"ترامب" يلغى قائمة أوباما للطعام الصحى فى المدارس ويسمح بالبيتزا والهامبورجر

"ترامب" يلغى قائمة أوباما للطعام الصحى فى المدارس ويسمح بالبيتزا والهامبورجر

"شلة المعلمين".. كهربا يتألق فى الأهلى ورفعت يكتشف نفسه بالاتحاد وصالح يغرق

"شلة المعلمين".. كهربا يتألق فى الأهلى ورفعت يكتشف نفسه بالاتحاد وصالح يغرق

س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة