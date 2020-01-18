مسودة مؤتمر برلين.. فرض عقوبات على من يسهل الحرب في ليبيا

كتب محمد شرقاوى

كشفت مسودة مؤتمر برلين عن فرض عقوبات على من يقوم بتسهيل الحرب في ليبيا، واعتبار أن وقف إطلاق النار لا يشمل جهود محاربة الإرهاب، وتوحيد المؤسسات التنفيذية والتشريعية والعسكرية الليبية.

وأضافت مسودة مؤتمر برلين: يجب تشكيل قوة أمنية عسكرية موحدة لمحاربة الإرهاب في ليبيا، واستمرار قرار حظر السلاح، وتحذير من تسليح أي جماعة متطرفة، و ضغوط أوروبية لتجميد الاتفاقية بين تركيا والسراج، وذلك خلال نبأ عاجل بثته قناة العربية.

وأكدت مصادر لقناة العربية، أن مؤتمر برلين سيشدد على وقف تركيا إرسال سلاح وقوات لليبيا، ومشاورات بين دول عربية وأوروبية لتنحي حكومة السراج، والجيش الليبي يتمسك برفض أي دور لتركيا كوسيط، و دول أوروبية وعربية ترفض مقترحا تركيا بإنشاء جيش مواز في طرابلس.

وتنطلق غدا الأحد اجتماعات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية بمشاركة دول إقليمية ودولية لبحث توحيد الموقف الدولي حول آلية حل الأزمة الليبية، ودعم أى حل سياسى تتفق عليه الأطراف السياسية الليبية.

وفي تطور خطير قبيل عقد المؤتمر الدولي أقدمت عدد من القبائل الليبية على تعطيل ووقف إنتاج النفط والغاز في عدد من الحقول، احتجاجا على استغلال المجلس الرئاسي الليبي لعوائد النفط في دعم المرتزقة السوريين الذين ترسلهم تركيا إلى طرابلس.

بدورها أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء ما يجري من تعطيل أو وقف لإنتاج النفط في ليبيا.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان لها أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة أولاً وقبل كل شيء على الشعب الليبي، الذي يعتمد كلياً على التدفق الدائم للنفط. كما سيكون لهذه الخطوة أيضاً تداعياتها الهائلة التي ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور أصلاً في البلاد.

وحثت البعثة جميع الليبيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، بينما تستمر المفاوضات الدولية في التوسط لإنهاء الأزمة الليبية التي طال أمدها، بما في ذلك التوصية باتخاذ تدابير لضمان الشفافية في تخصيص موارد الدولة.