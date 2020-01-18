محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع صوامع أبوصوير.. صور

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

قام اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مشروع صوامع أبوصوير حيث استمع إلي شرح تفصيلي عن طبيعة المشروع وأهمية إنشائه وميعاد تسليمه من المهندس هاني سعيد نائب مدير فرع القناة ويعتبر مشروع صوامع أبو صوير هو بديل لموقع فايد بطاقة تخزينية تصل إلى 30 ألف طن ويتكون مشروع صوامع أبو صوير من 6 خلايا تخزين سعة الواحدة 5 آلاف طن، وتبلغ قيمة التعاقد حوالي 100 مليون جنيه قيمة أعمال فرع القناة 65 مليون جنيه وأعمال فرع شبرا والترسانة البحرية 35 مليون جنيه ومدة تنفيذ المشروع 18 شهر، ورافق المحافظ خلال جولته كل من المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ اللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والدكتور أسامة عبدالعزيز مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وتضمنت جولة المحافظ لمشروعات المقاولون العرب موقع مشروع كمبوند زهرة عثمان 2 بمنطقه الكيلو 4.5 ، كان في استقبالهم المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء والمهندسة نانسي نافع مدير وحدة الاستثمار العقاري ومن المزمع قيام الشركة بتشييد مشروع استثماري سكني ضخم في هذا الموقع حيث أستمع المحافظ إلي شرح تفصيلي عن طبيعة وأهداف المشروع وقد صرح مبارك منصور إن المشروع عبارة إنشاء تجمع سكني وإداري وتجاري يتكون من عمارات وفيلات وتاوين هاوس وزين هاوس ومجمع خدمات ونادي رياضي وعيادات طبية ومطاعم وكافيهات ومساحات خضراء وطرق وأسوار باستثمارات تصل بحوالي عشرة مليارات جنيه و قد أعقب ذلك قيامه بتفقد مشروع صوامع أبوصوير، وهو ويعد المشروع القومي للصوامع من المشروعات العملاقة التي تدعم رؤية الدولة للتخطيط باستخدام أفضل الأساليب التكنولوجية لحماية الغذاء وتوفيره بجوده عالية لكل المصريين

وأشار المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى وعلى رأسها مشروع البنية الأساسية للمنطقة الصناعية بأبو خليفة ومشروع صوامع أبو صوير ومحطة مياه المستقبل ومشروع صرف صحي القرى المحرومة بالقنطرة غرب ومحطة معالجة الصرف الصحي بالسبع آبار ومحطة صرف صحي أبو صوير ومشروعات الصرف الصحي والمياه لمركز ومدينة فايد

وأوضح رئيس قطاع القناة وسيناء أن الشركة تقوم بتنفيذ العديد من الأعمال الإنشائية المهمة بمحافظات القناة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ففي مدينة الإسماعيلية يتم حاليا العمل بمشروع متحف قناة السويس العالمى بشارع محمد على بالتنسيق مع وزارة الآثار، وإنشاء وحدات سكنية بمنطقة زهرة عثمان بطريق الإعلام ومنطقة الكوكاكولا بحى ثالث، فى بورسعيد مشروع ترفيق أبراج الحرية، ومشروع الإسكان الإجتماعى ببورفؤاد، بالإضافة إلى اعمال الترسانة البحرية لتدشين بنتونات كوبرى رأس بناس العائم بتكلفة 10 مليون جنية



5-المحافظ مع المهندس مبارك منصور



جانب من الجولة



المحافظ يتفقد مشروعات المقاولون العرب