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السبت، 18 يناير 2020 03:54 ص
خالد صلاح
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مباحثات بين النمسا والمجلس الأوروبى حول تعزيز النمو الاقتصادى ومكافحة تغير المناخ

السبت، 18 يناير 2020 03:10 ص
مباحثات بين النمسا والمجلس الأوروبى حول تعزيز النمو الاقتصادى ومكافحة تغير المناخ سباستيان كورتس
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 بحث المستشار الفيدرالي النمساوي سباستيان كورتس، مع تشارلز ميشيل رئيس المجلس الاوروبي قضايا تعزيز النمو الاقتصادي الاوروبي والتنسيق فى جهود مكافحة تغير المناخ.
وقال كورتس -في تصريحات صحفية الليلة- إنه من الضروري تعزيز التعاون الاوروبي لتطوير زيادة الاعتماد على الطاقة النووية فى الاغراض التنموية السلمية وتبادل الخبرات حول الامان النووي بين دول الاتحاد الاوروبي .
وأشار كورتس الى ان المباحثات تناولت أيضا الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي " بريكست " وتأثيره على وحدة الاتحاد ومستقبل عمله .
بدوره، وجه رئيس المجلس الاوروبي التهنئة الى الحكومة الجديدة فى النمسا برئاسة كورتس معربا عن تطلعه الى مزيد من التعاون مع النمسا فى المرحلة المقبلة .
وقال أن تقوية الاقتصاد الاوروبي هو هدف هام ورئيسي لكل الدول الاعضاء فى الاتحاد خاصة فى تلك المرحلة التى يواجه فيها الاقتصاد العالمي مخاطر التباطؤ والركود .

النمسا

سباستيان كورتس

المجلس الاوروبي

المناخ

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