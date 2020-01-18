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لجنة انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين تجتمع لفحص الطعون والتنازلات

السبت، 18 يناير 2020 01:11 م
لجنة انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين تجتمع لفحص الطعون والتنازلات نقابة الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة العامة الإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفى، لنقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور البدرى ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، عقدها اجتماعا، اليوم، السبت 18 يناير 2020، وذلك لفحص الطعون والتظلمات والاعتراضات والتنازلات، التى تم التقدم بها للنقابة خلال الفترة التى تم الإعلان عنها مسبقا، لتلقى الطعون والتنازلات الخاصة بالمرشحين على كافة المستويات النقابية، على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن تحدد اللجنة موعد الإعلان عن نتائج الفحص فى نهاية الاجتماع.
 
كانت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، قد أعلنت الكشوف المبدئية للمرشحين على كافة المستويات النقابية، وذلك بناءا على اجتماع مجلس النقابة العامة فى جلستة المنعقدة يوم الأثنين 6 يناير 2020، حيث تم تشكيل اللجنة، والتى أعلنت عن فتح باب الطعون والتظلمات والاعتراضات والتنازلات، بدءا من الأربعاء 8 يناير 2020، وحتى الخميس 16 يناير 2020، لمدة 7 أيام عمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء بمقر النقابة العامة.
 
وأوضحت القوائم الأولية لأسماء المرشحين بانتخابات التجديد النصفى، ترشح 14 طبيبا بيطريا، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، وذلك بعد إرسال الدكتور سامى طه رزق حسين، طلب بالتلغراف للتنازل عن الترشح، وتم قبول تنازله من قبل مجلس النقابة، وتم استبعاده من الانتخابات.
 
والمرشحون على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، هم: هانى السيد مرعى، علاء أحمد عبد الرءوف السيد، حسن حلمى محمد عطية، شيرين على زكى، خالد حلمى محمد سليم، عبد العزيز محمد الجوهرى، حميدة عبد الجواد محمود الشيخ، محمد عفيفى على سيف، بهاء الدين محمد صابر الغرباوى، خالد فاروق محمد عبد الحميد محمد العامرى، أحمد عبد الكريم بديع إبراهيم، عصام عبد الشكور فرحات محروس، ثروت زكى عجايبى مرقص، عصمت محمد على سيد أحمد.
 
 

نقابة البيطريين

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