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قصر باكنجهام يعلن تجريد الأمير هارى وميجان من الألقاب الملكية

السبت، 18 يناير 2020 09:30 م
قصر باكنجهام يعلن تجريد الأمير هارى وميجان من الألقاب الملكية الامير هاري وميجان
كتب آسر أحمد

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جرّد قصر باكنجهام، الامير هاري دوق ساسكس وزوجته ميجان ماركل، من الألقاب الملكية، منذ قليل، في بيان جديد بثه عبر حساباته الرسمية.

يأتي هذا بعد أعلان الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، تنحيهم عن الواجبات الملكية ورغبتهما في تقليص واجباتهما الملكية وقضاء المزيد من الوقت في أمريكا الشمالية وتحقيق الاستقلال المالي.

وقال البيان: "سيكون هاري وميجان دائماً محبوبين للغاية من أفراد العائلة الملكية، وندرك التحديثات التي واجهوها، ونؤيد رغبتهم في عيش حياتهم أكثر استقلالية، أود أن أشكرهم على كل عملهم المتفاني في جميع أنحاء انجلترا، وفخورين بانضمام ميجان للعائلة الملكية مؤخراً بشكل سريع".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وأضاف البيان "أن الزوجين الملكين أدراكا انه يتعين عليهم التخلي عن واجباتهم الملكية، بما في ذلك التعينات العسكرية الرسمية، ولن يحصلوا بعد الآن على أموال عامة للواجبات الملكية، وبمباركة الملكة، سيواصل القصر الحفاظ على رعاياه داخل ساسكس"، مؤكداً على انتهاء الصلة الملكية بين الزوجين والملكية رسمياً في التعاملات الرسمية قائلاً: "لم يعد بإمكانهم تمثيل الملكة رسمياً فيما بعد، ولن يستخدموا ألقاب صاحب السمو الملكي لأنهم لم يعودوا أعضاء في العائلة الملكية".

وتجاهل القصر في بيانه التعليق على الترتيبات الأمنية التي ستلازم الزوجين فيما بعد.


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