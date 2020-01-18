فيديو.. مفاجأة محادثة بين محمد علي وإخوانى تكشف اسم ممول الجماعة فى تركيا

كتب عامر مصطفى

عرض الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج الحكاية، محادثة جرت بين قيادي إخواني في تركيا، وبين المقاول الهارب محمد على، يتحدث فيه الطرف عن الأوضاع في مصر، وعن الهارب أيمن نور، وكذلك دور الإخوان في تركيا، وتحريضهم على النظام في مصر.

وقال الإعلامي عمرو أديب، إن المقاول محمد علي سأل ياسر العمدة عن الداعم والممول للإخوان في تركيا، قائلا: "عندك أيه يثبت أن الجماعة بتاعة اسنطبول حرامية وبتوع فلوس وخلاص".. ليرد ياسر العمدة: "اللى بيجب الشنطة كل شهر اسمه عبد الرحمن أبو دية فلسطيني الأصل معاه الجنسية الإنجليزية واسم شهرته "أبو عامر" أدي معلومة على الماشي".

وتابع عمرو أديب أثناء عرضه المحادثة عن الحوار الذي دار بينهما، والذى أكمل العمدة حديثه قائلا: "فيه غيرها كتير بس مش وقته يا صاحبي أنا مش هسيب اللى ساعدوا السيسى يعمل فينا كده عشان سبوبتهم تستمر على حساب بلد كاملة، مش هنسي اني لما اعتقلت زوجتى واعتصمت أمام القنصلية موقفش معايا عشرة من كل الكلاب دول".

وأكمل ياسر العمدة حديثه، قائلا:"بالرغم من أني دعيتهم يطلعوا عشان بناتهم المعتقلة مش عشان مراتي.. والحمد لله أنا طلعت راجل وخلصت مراتي.. وهما هيفضلوا زي الحريم".

محادثة المقاول